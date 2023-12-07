Seda Öğretir çocuklar için yazmaya yeni kitabıyla devam ediyor: Kovuk Gazeteci ve sunucu Seda Öğretir çocuklar için yazdığı Kovuk kitabı, minik okurları yepyeni bir maceraya sürüklüyor. Ekranlarda her akşam evlerimize misafir olan Seda Öğretir; çocukları da unutmuyor.

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Gazeteci ve sunucu Seda Öğretir, yazdığı çocuk kitaplarına bir yenisini daha ekledi. Yazdığı harika çocuk kitaplarıyla adından sıkça söz ettiren Öğretir; bu kitabında da çocuklara eşsiz bir okuma deneyimi sunuyor.

Biz Seda Öğretir'i her gün televizyon ekranlarında bize sunduğu haberlerle tanıyoruz. Ama kendisi aynı zamanda bir yazar. Yazdıklarıyla çocukların sevgisini kazanan Seda Öğretir, çocukları çok sevdiğinden onlar için oturup yazıyor.

Bize ekranlarda hayatın rengini aktaran usta gazeteci; aynı zamanda yazdıkları unutulup gitmesin diye kağıtlara döküyor. Kağıtlara döktüğü son kitabı da Kovuk adlı kitabı oldu.

Sevgili anne ve babalar!.. Çocuklarınıza yeni okumlar yapmak istiyorsanız Kovuk iyi bir öneri.

"Kavramları geçmişte aradım"

Kefi’nin Maceraları, Gizemli Duvar ve Sünger Şehir isimli sevilen kitapların yazarı Seda Öğretir’in yeni çocuk romanı Kovuk, Altın Kitaplar’dan çıktı. Seda Öğretir, yeni kitabı hakkında, “Yaptığım uzun orman yürüyüşlerinde tanıştığım iki çınar ağacı bu hikâyeyi yazmama vesile oldu. Tabiat, yeşil, su ve susuzluk gibi öykülerimde olmasını sevdiğim kavramları bu kez geçmişte aradım” yorumunda bulundu.

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Öğretir kitabını şöyle anlattı;

Çınar ağacından gelen ilham

"Yaptığım uzun orman yürüyüşlerinde tanıştığım iki çınar ağacı bu hikâyeyi yazmama vesile oldu. Tabiat, yeşil, su ve susuzluk gibi öykülerimde

olmasını sevdiğim kavramları bu kez geçmişte aradım. Dört çocuk karakterimi alıp yanıma, yemyeşil servilerle kaplı Osmanlı İstanbul’unda dolaştım. Mimar Sinan’la tanıştım. Onun Sultan Süleyman’ın isteğiyle şehre getirdiği sulardan içtim” yorumunda bulundu.

Kitaba dair...

Alya ve Arda başlarına geleceklerden habersiz gittikleri okul pikniğinde merakla çevrelerini incelerken ahtapota benzeyen dallarıyla ulu bir ağaç görürler. Beklenmedik gelişmeyse Nil ve Doruk’un aralarına katılmasıyla başlar.

Bu kez karşılarında dev kovuklu başka bir ağaç vardır ve onlara hayal dahi edilemeyecek sürprizler hazırlamıştır.

Hayatları boyunca unutamayacakları bir deneyime ortak olan bu dört arkadaş acaba okul otobüsüne yetişecek ve ailelerine kavuşabilecekler midir?

Gazeteci ve yazar Seda Öğretir

Nefes nefese bir serüven

Seda Öğretir, Kovuk ile okurlarını nefes nefese bir serüvene davet ediyor. Sadece heyecan dolu bir serüven mi hayal ediyorsunuz?

Hayır...

İstanbul kucak açmış tüm sırlarıyla sizleri bekliyor.

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com