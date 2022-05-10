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    Şef Mehmet Yalçınkaya'dan unutulmaya yüz tutan yemekler kitabı: Esnaf

    Yemek yarışmasında adını duyuran şef Mehmet Yalçınkaya'nın Esnaf kitabı, Yalçınkaya'nın esnaf yemeklerini anlatıyor.
    • Haber Merkezi
    • 10.05.2022 - 11:16
    • Güncelleme : 10.05.2022 - 11:46
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    Şef Mehmet Yalçınkaya'dan unutulmaya yüz tutan yemekler kitabı: Esnaf

    MasterChef Mehmet Yalçınkaya’nın yeni kitabı Esnaf, raflardaki yerini aldı. “Gelecekte kaybolmamak için geçmişe sahip çıkmak şart" mottosuyla çıkan, 81 çok özel tarifle okuyucuyla buluşan Esnaf  kitabı, unutulmaya yüz tutmuş esnaf yemeklerinin yanı sıra, esnafa yepyeni öneriler de sunuyor.

    Yüzlerce yıldır süregelen esnaf ritüellerinin yeni nesil ile buluşacağı, geçmişin arka odalarında yenilen lezzetli tariflerinin gelecekle bağ kuracağı bu özel kitap için şef  Mehmet Yalçınkaya;

    Geleneksel yemek

    "Her şey MasterChef çekimlerinde yaptığımız geleneksel bir yemeğin gençler tarafından bilinmemesini farketmem ile  başladı." diyor ve ekliyor "Vazgeçilmez esnaf yemekleri, esnaf lokantalarına benim önerim olan yepyeni tarifler ve unutulmaya yüz tutmuş reçetelerle, kendi mutfağımızın geleceğe taşınmasına aracı olacağını düşündüğüm Esnaf; aynı zamanda evde yapılabilir uygulaması kolay yemekleri de sizlerle buluşturuyor."

    Şef Mehmet Yalçınkaya dan unutulmaya yüz tutan yemekler kitabı: Esnaf #1

    Sayfa: 268

    "Köprü olsun istiyorum"

    Yalçınkaya; "Bu kitap ile bir yandan da Esnaf kültürünü günümüze taşımak ve bu çok özel topraklarda yetişen sebatkâr ve çalışkan emekçi çalışanlarımızın yıllardır biriktirdiği değerlerle sizler arasında kurulmuş olan, sıcak ve samimi bağın yenilenmesi için köprü olmak istiyorum." dedi.


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