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    Şef Ömür Akkor, yeni kitabı Balıkesir Gastronomi Atlası'nı tanıttı

    Gurme ve yazar Ömür Akkor Balıkesir ve Anadolu'nun lezzetlerinin anlatıldığı Balıkesir Gastronomi Atlası kitabını düzenlediği lansmanla tanıttı.
    • Haber Merkezi
    • 27.04.2022 - 10:16
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    Şef Ömür Akkor, yeni kitabı Balıkesir Gastronomi Atlası'nı tanıttı

    Yazar ve araştırmacı Ömür Akkor'un uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni kitabı olan Balıkesir Gastronomi Atlası adlı çalışması büyük ilgi gördü. İkinci baskı yapan kitap, hem Balıkesir'in bilinmeyen lezzetlerini tanıtıyor hem de Anadolu'nun eşsiz tatlarına yolculuğa çıkartıyor.

    Şef, seyyah ve araştırmacı Ömür Akkor, Türkiye’nin lezzet hazinelerini keşfetmeye devam ediyor.

    Rotasını bu kez Ege’nin gastronomi merkezine, Balıkesir’e kırıyor. Akkor, ilçe ilçe, karış karış gezerek Balıkesir’in lezzet duraklarında soluklandı.

    Şef Ömür Akkor, yeni kitabı Balıkesir Gastronomi Atlası nı tanıttı #1

    Balıkesir'e dair lezzetler kitabı

    Balıkesir’in zeytini, zeytinyağı, peyniri ve geçmişten bu yana yörede yapılan tüm yemekleri; şefin samimi çizimleri, önerileri ve fotoğrafları ile Balıkesir Gastronomi Atlası’nda buluştu.

    Şef Ömür Akkor, yeni kitabı Balıkesir Gastronomi Atlası nı tanıttı #2

    Sayfa: 136

    "Anadolu'yu karış karış dolaştım"

    Dün Beykoz'da bir mekanda düzenlediği lansmanla misafirlerini ağırlayan Akkor, kitabıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Akkor; "Anadolu'yu karış karış dolaştım ve bütün tatları tattım. Anadolu'yu gezdiğinizde ne kadar zengin bir mutfağımızın olduğunu bir kez daha görüyorsunuz. Bu kitap da böyle bir geziden ortaya çıktı. Kitaba baktığınızda Balıkesir'in ne kadar derinlikli bir kültürünün olduğunu görüyorsunuz" dedi.


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