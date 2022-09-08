Sefiller romanından Jean Valjean: Bir ekmek çaldım, devlet bana 6 ay hapiste bedava ekmek verdi

Sefiller romanından Jean Valjean: Bir ekmek çaldım, devlet bana 6 ay hapiste bedava ekmek verdi

Victor Hugo'nun Sefiller romanından seçtiğimiz bu başlık, ünlü kitap kahramanı Jean Valjean'nın ekmek çaldığında ve ceza olarak onu hapse atan devlete söylediği veciz bir sözdür.

Fransız ve dünya edebiyatının usta ismi Victor Hugo'nun başyapıtı sayılan Sefiller romanı, yazarın adeta yok satan ünlü dünya klasiğidir.

Romanın ana kahramanı Jean Valjean, bir fırından ekmek çalarak karnını doyurmak istemesiyle hayatından altı ay çalınacağını belki biliyordur ama altı ay devletin ona bedava ekmek vereceğinin de farkındaydı.

"6 ay bedava ekmek verdiler"

Jean Valjean'nın "14 yaşımdayken karnımı doyurmak için bir parça ekmek çaldığımda beni zindana attılar ve orada tam 6 ay bedava ekmek verdiler. Hayatın adaleti budur." sözü romanın bütün ana iskeletini oluşturdu.

Sefiller...

Hayatın içinde yoksulluk ve çaresizlikle savrulanların, toplumun en alt kesimlerinde yaşayanların romanı...

Victor Hugo’nun 1862 tarihli başyapıtı Sefiller, ailesine ekmek götürebilmek için hırsızlık yapan ve bu yüzden kürek mahkûmiyetine çarptırılan bir adamın hikayesi.

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Hayatta kalmanın romanı

Aldığı ağır cezanın bedelini ömrü boyunca ödeyen Jean Valjean’ı merkezine alan roman, yoksulluğu, toplumsal adaleti ve dayanışmayı anlatıyor.

Tarihsel bir tuvalin ardına gömülen Sefiller, bir kaçak hayatı süren Jean Valjean’ın yaşamı çevresinde 19. yüzyıl Fransası’nın toplumsal ve politik kargaşasını gözler önüne sererek mücadelenin, hayatta kalmanın romanı olarak çıkıyor karşımıza.