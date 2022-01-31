Şeker Henry’nin İnanılmaz Öyküsü isimli öyküsü film oluyor

Ünlü yönetmen Wes Anderson, Roald Dahl’ın Şeker Henry’nin İnanılmaz Öyküsü isimli kitabını filme uyarlıyor.

Şimdiden heyecanla beklenen filmde Benedict Cumberbatch, Dev Patel, Ben Kingsley ve Ralph Fiennes gibi oyuncuların yer alacağı duyuruldu. Filmin izleyicilerle buluşma tarihi belirsizliğini korurken bu sene sonunda ya da 2023 başında Netflix’te yayınlanması bekleniyor.

Aynı isimli öykünün yer aldığı Şeker Henry’nin İnanılmaz Öyküsü kitabı, Dahl’ın hayal dünyasını olağanüstü yaşamöyküsüyle birleştiren bir derleme.

Bu derlemede, dev bir kaplumbağayla küçük bir çocuğun dostluğu, görmek için gözlerine ihtiyaç duymayan bir Hintli ve acımasızlıkta sınır tanımayan gençler, gerçek olduğuna inanmakta güçlük çekilen bir define ve pilotluk hikâyesi yan yana geliyor.

SEVİLEN KİTAP

Yazarın külliyatında özel bir yere sahip olan Şeker Henry’nin İnanılmaz Öyküsü, Ülker İnce’nin ustaca çevirisiyle ve Can Yayınları etiketiyle okurlarla buluşuyor.