Selin Batı Oran’ın ilk şiir Kitabı: Turnalar

Başarılı yazar ve iletişimci Selin Batı Oran, Covid-19 nedeniyle kaybettiği eşi Berke Cemal Oran anısına yazdığı aşk, tutku ve özlemi anlatan 100 şiirini Turnalar’da bir araya getirdi.

Türk edebiyatının genç yazarlarından ve PR dünyasının en başarılı isimlerinden Selin Batı Oran’ın toplu şiirleri ‘Turnalar’ adlı eserde okurla buluştu. Ceres Yayınları tarafından yayımlanan 112 sayfalık Turnalar’da aşk, tutku, hasret, bekleyiş ve sadakat temalarının işlendiği 100 şiir yer alıyor.

17 Ocak’ta zincir kitapçılar ve internette satışa çıkan 23 TL etiket fiyatına sahip Turnalar’dan elde edilecek tüm gelir, Darüşşafaka Cemiyeti’nde eğitim alan öğrencilere burs olarak bağışlanacak.

BESTELENDİ

Öte yandan kitaba ismini veren Turna isimli şiir genç müzisyen Ezgi Aktan tarafından bestelenerek, 2021’in Kasım ayında yayınlandı ve YouTube, Spotify New Music Friday, iTunes, Dezeer gibi dijital platformlarda en çok dinlenen eserler arasındaki yerini aldı.

"TÜM ÇARESİZLERE ŞİFA OLMASI İÇİN"

Turnalar’ı Covid-19 nedeniyle kaybettiği eşi ve çocuklarının babası Berke Cemal Oran’a ithaf eden Selin Batı Oran, "Bu kitap, her güzelliği olduğu kadar zorlukları da birlikte kucakladığımız sevgili hayat arkadaşıma, ebedi eşim Berke Cemal Oran’a armağanımdır. Hikâyemiz, bize yeniden bir arada olacağımız ebedi hayatın kapılarını açacaktır. Şiirlerimin tüm okuyanların yoluna ışık, tüm çaresizlere şifa olmasını dilerim" dedi.