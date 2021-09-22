Serkan Yakut'un kaleme aldığı kitap: Boyutlarda Yolculuk

Boyutlarda Yolculuk; yaşamda, bilinen tek bir doğru olmadığını, biraz daha derinlere indikçe katman katman bir gerçeklikle yüzleşildiğini anlatıyor.

Serhan Yakut’un kaleme aldığı kitapta yazarın, Üstat adı verilen bir rehber eşliğinde kendini ve görünenin ötesini keşfetme süreci yer alıyor. Bu süreçte, yalnızca bilinen ve tek olduğu sanılan bir Dünya kavramının haricinde de yaşamlar olduğunu her biri birbirinden farklı hipnozlarla deneyimleyen yazar, bir yandan da ölüm kavramını sorguluyor.

"HİÇBİR ZİHİN ÖLÜMÜ YAŞAMAZ"

"Hiçbir zihin, ölümü yaşamaz; kendini terk edeceğin tek yer, fiziki bedenin olacaktır. Bunu her zaman sorgula! Ölüm neden korkutur? Çünkü insan nereye gideceğini bilemez. En güzel ölüm nereye gideceğini bilmektir."





EVRENLER VE BOYUTLAR...

Evrenler ve boyutlar arasında yolculuğun; cesaret isteyen bir çabayla gerçekleştiği ve bazı deneyimlerin, anlatıldığı kadar kolay olmadığı gerçeği, Boyutlarda Yolculuk’un en çarpıcı yönünü oluşturuyor.

Bu anlamda sadece deneyimli ve bilgiden çok daha fazlasına sahip bir rehber eşliğinde yapılan hipnozlarla farklı karşılaşmaların ve yanıtı kolayca verilemeyecek soruların içinde bir keşif serüveni başlıyor.

ÖTESİNİ BİLMEK

Yalnızca şimdiki zamanın içinde tanıklık ettiğimiz, elle tutup gözle görebildiğimiz, tek bir beden ve ömürden mi ibaretiz? Yoksa içine girdikçe derinleşen koca bir evren ve zamanın zamansızlığı mı söz konusu? Gerçekten Ötesini Bilen Var mı?

Ergül Tosun

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ergul.tosun@ensonhaber.com