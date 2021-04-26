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    Şermin Yaşar'dan hayatın merkezinden hikayeler

    Türkiye'nin önemli kadın yazarlarından olan Şermin Yaşar'ın Deli Tarla adlı öykü kitabı raflarda yerini aldı.
    • Özel İçerik
    • 26.04.2021 - 15:34
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    Şermin Yaşar'dan hayatın merkezinden hikayeler

    Şermin Yaşar’dan yeniden gülmeyi başarabilen insanların muamması için öyküler. Deli Tarla gibi coşkulu, beklenmedik ve merhamete muhtaç…

    Bazen hayat gizler kendini…

    Sımsıkı çekilmiş perdelerin ardına saklanan utangaç eviçlerinde, kapıların ardında, güneşin terk ettiği sokaklarda, o bıyıkaltı gülüşlerde, mühürlenmiş ağızlarda, yüze düşen gölgelerde, ketum yüreklerde, harflerin kıvrımlarında, kelimelerin dilsizliğinde, sonsuz susuşlarda, hiç düşülmeyen yollarda, hep beklenen aşklarda, hiç beklenmedik sonlarda gizler kendini hayat…

    Şermin Yaşar dan hayatın merkezinden hikayeler #1

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    Sayfa: 192

    ŞERMİN YAŞAR HAKKINDA..

    1982 Berlin doğumlu olan Şermin Yaşar, Türk Dili ve Edebiyatı mezunudur. Yüksek lisansını yine edebiyat alanında yapmıştır.

    Uzun yıllar reklam ve medya sektöründe metin yazarlığı, reklam yazarlığı, kreatif direktörlük yapmış ve mesleğine devam ederken bir yandan da Oyuncu Anne isimli sosyal medya hesapları üzerinden çocuklarıyla oynadığı yaratıcı ve gelişimlerini destekleyici oyunları paylaşarak ülkenin dört bir yanındaki annelerle arkadaşlık ağ› kurmuştur. Başlarım Şimdi Anneliğe, Oyuncu Anne, Çok Hayal Kuran Çocuk, Oyun Takvimi..

    Şermin Yaşar dan hayatın merkezinden hikayeler #2

    Şermin Yaşar

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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