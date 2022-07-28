Ses tonunu bile tam bilmediğimiz İhsan Oktay Anar, neden gizemliliği seviyor

Bir sokak röportajından tesadüfen bildiğimiz ve daha sonra harika romanlar yazar İhsan Oktay Anar, medyada pek görünmeyi sevmiyor.

Bir sokaka röportajında söyledikleriyle dikkatleri üzerine çeken İhsan Oktay Anar, yazarlar arasında belki de en görünmezi olandır. Yazdığı kitaplarla kısa sürede adını kitlelere duyuran Anar, çok az söyleşi veriyor ya da hiç vermiyor desek yeridir.

Sadece iki yılda ve üç yılda bir yazdığı romanlarla bildiğimiz Anar'ın bu gizmeliğine okurlar alışmış durumda..

Görünmez yazar

İhsan Oktay Anar, edebiyatımızın belki de en görünmez yazarlarından biridir. Çünkü bugüne kadar hiçbir televizyon programına katılmadı. Kendisini bir sokak söyleşisinde tanıdık, sesini ilk kez o zaman duyduk. Kısacası o kadarıyla yetindik.

Ama şunu hemen belirtelim; İhsan Oktay Anar'a has bir özelliktir bu. Diğer çoğu yazar gibi söyleşi vermez, imza töreni düzenlemez. Olsun; yeter ki yazsın, üretsin biz de keyifle okumaya devam ederiz.

Kitabı yazar kenara çekilir İhsan Oktay Anar. Bugüne kadar herhangi bir imza törenine ya da kitap fuarına katılmadı. Kendisine çok davet olmasına rağmen neredeyse hepsini geri çevirdi.

Gizem, merak...

İhsan Oktay Anar'ın bu hali ve okurları tarafından hiç görülmemesi, yazara bir gizemlik katıyor. Hatta şunu bile söyleyebiliriz; çoğu hayranı yazarın ses tonunu bile bimiyor diyebiliriz.

Bütün yazarlardan farklı bir hayat sürdüren ve sadece yeni kitap çıkarttığı zaman adını duyduğumuz İhsan Oktay Anar'ı ne yazık ki böyle kabul edeceğiz.