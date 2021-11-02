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    Sessiz Gemi şiirinin yazarı Yahya Kemal'in 63'üncü ölüm yıl dönümü

    Hayatı boyunca sadece dergi ve gazetelerde yazı hayatını sürdüren ve kitapları vefatından sonra yayınlanan şair-yazar, mütefekkir Yahya Kemal Beyatlı, 63 yıl önce hayatını kaybetti.
    • Özel İçerik
    • 02.11.2021 - 13:52
    • Güncelleme : 02.11.2021 - 14:05
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    Sessiz Gemi şiirinin yazarı Yahya Kemal'in 63'üncü ölüm yıl dönümü

    "Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi, / Senin uğrunda ölen ordu budur ya Rabbi, / Ta ki, yükselsin ezanlarla müeyyed namın / Galib et, çünkü bu son ordusudur İslamın /" gibi unutulmaz mısralara imzasını atan Yahya Kemal Beyatlı, Makedonya'nın Başkenti Üsküp'te, 2 Aralık 1884'te hayata gözlerini açtı.

    Ünlü şair, 1 Kasım 1958'de İstanbul'da hayatını kaybetti.

    Şairi sevgi ve saygıyla anıyoruz; ruhu şad olsun...

    SESSİZ GEMİ...

    Yahya Kemal Beyatlı'nın en ünlü şiiri şüphesiz Sessiz Gemi'dir. Bu güzel şiiri bir kez daha hatırlayalım...

    Artık demir almak günü gelmişse zamandan

    Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan
    Hiç yolcusu yokmuş gibi alır yol
    Sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol

    Birçok giden memnun ki yerinden
    Çok seneler geçti çok seneler geçti
    Dönen yok seferinden

    Biçare Gönüller
    Ne giden son gemidir bu
    Hicranlı hayatın ne de son matemidir bu
    Dünyada sevilmiş ve seven nafile bekler
    Bilmez ki, giden sevgililer dönmeyecekler

    Birçok giden memnun ki yerinden
    Çok seneler geçti çok seneler geçti
    Dönen yok seferinden

    Sessiz Gemi şiirinin yazarı Yahya Kemal in 63 üncü ölüm yıl dönümü #1

     

    ŞİİRLE BAŞLAYAN EDEBİ HAYAT

    Gerçek adı Ahmed Agâh olan Yahya Kemal, Üsküp Belediye Başkanı Nişli İbrahim Naci Bey ve şair Leskofçalı Galib'in yeğeni olan Nakiye Hanım'ın oğlu olarak dünyaya geldi.

    Yahya Kemal Beyatlı, çocukluk yıllarını, Üsküp'te kaleme aldığı şiirlerine de yansıttığı Rakofça çiftliğinde geçirdi.

    İlköğrenimini özel Mekteb-i Edep'te tamamlayan Beyatlı, 1892'de Üsküp İdadisi'ne girdi. Aynı zamanda İshak Bey Camii Medresesi'nde Arapça ve Farsça dersleri alan Beyatlı, 1897'de ailesiyle birlikte Selanik'e taşındı.

    ÜNLÜ İSİMLERLE YAKINLIK KURDU

    1903'te Paris'e giden Beyatlı, çeşitli eğitimler alarak, Fransızca bilgisini geliştirdi. 1904'te siyasal bilgiler yüksek okuluna girdikten sonra "Jön Türkler" olarak da tabir edilen Genç Osmanlılarla ilişki kuran Beyatlı; Ahmet Rıza, Abdullah Cevdet, Samipaşazade Sezai, Prens Sabahettin gibi dönemin ünlü kişileriyle tanıştı.

    Sessiz Gemi şiirinin yazarı Yahya Kemal in 63 üncü ölüm yıl dönümü #2

    ÖĞRETMENLİK YAPTI

    Şefik Hüsnü ve Abdülhak Şinasi Hisar'la arkadaşlık kuran Beyatlı, 1912'de İstanbul'a döndü. Usta yazar, 1913'te Darüşşafaka'da edebiyat ve tarih öğretmenliği yaptı ve Medresetü'l Vaizin'de uygarlık tarihi dersi verdi.

    Mütarekeden sonra "Âti", "İleri", "Tevhid-i Efkâr", "Hakimiyet-i Milliye" isimli dergilerde yazı yazdı.

    MİLLİ MÜCADELEYİ DESTEKLEDİ

    Arkadaşlarıyla "Dergâh" dergisini kuran Yahya Kemal, edebiyatçılığının yanı sıra, siyasi hayatıyla da aktif bir rol üstlenerek yazılarıyla Milli Mücadele'yi destekledi.

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