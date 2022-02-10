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- Sevgililer Günü'nde hediye edilebilecek tavsiye kitaplar
Sevgililer Günü'nde hediye edilebilecek tavsiye kitaplar
- Özel İçerik
- 10.02.2022 - 14:41
- Güncelleme : 10.02.2022 - 15:40
14 Şubat Sevgililer Günü'ne sadece dört dün kaldı. Sevgilinize çok pahalı ve değerli hediyeler de alabilirsiniz ama biz kitap tavsiye ediyoruz.
Sevgiliyle yapılacak en romantik anlardan biri de kitap okumak olduğunu bildiğimiz için size önerilerde bulunmak istiyoruz.
Hem yeni çıkanlardan hem de daha önce kitap raflarındaki yerini alan kitapları Kitap Ayracı olarak tavsiye ediyoruz.
Bütün aşıklara mutluluk diliyoruz...
Londra'dan Sevgilerle
Londra’dan Sevgilerle, Londra’nın pastel renkli sokaklarında Valentina’nın kalbini yepyeni bir şehre açıp kayıplarını, kırgınlıklarını ve bitmiş evliliğini temize çekmesinin umut dolu hikâyesi...
Sayfa: 384
Azrail Koşuyor
Stephan King'in çok satan romanı..
Sayfa: 280
Zaman Polisi
Doctor Who, Terry Pratchett ve Jasper Fforde hayranlarının kaçırmaması gereken, esprili ve duygusal maceraya ortak olun.
Sayfa: 422
Bnei Yarım Bıraktın
Ben gerçek duyguları aramaktan ve onların bir gün mutlaka yaşanacağına inanmaktan asla vazgeçmeyeceğim.
Sayfa: 176
Gizemliler Hazinesi
Gizli İlimler Hazinesi kitabını soluksuz okuyacaksınız, okurken de çok derinden sarsılacaksınız çünkü bilim, gizli ilimler ve kainatla ilgili tüm ezberlerinizi unutturacak bir eserle karşı karşıyasınız.
Sayfa: 288