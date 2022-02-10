Sevgililer Günü'nde hediye edilebilecek tavsiye kitaplar

Sevgililer Günü yaklaşıyor. Sevgilinize henüz ne hediye alacağınıza karar vermediyseniz, size hediye tavsiyemiz var: Kitap...

14 Şubat Sevgililer Günü'ne sadece dört dün kaldı. Sevgilinize çok pahalı ve değerli hediyeler de alabilirsiniz ama biz kitap tavsiye ediyoruz.

Sevgiliyle yapılacak en romantik anlardan biri de kitap okumak olduğunu bildiğimiz için size önerilerde bulunmak istiyoruz.

Hem yeni çıkanlardan hem de daha önce kitap raflarındaki yerini alan kitapları Kitap Ayracı olarak tavsiye ediyoruz.

Bütün aşıklara mutluluk diliyoruz...

Londra'dan Sevgilerle

Londra’dan Sevgilerle, Londra’nın pastel renkli sokaklarında Valentina’nın kalbini yepyeni bir şehre açıp kayıplarını, kırgınlıklarını ve bitmiş evliliğini temize çekmesinin umut dolu hikâyesi...

Sayfa: 384

Azrail Koşuyor

Stephan King'in çok satan romanı..

Sayfa: 280

Zaman Polisi

Doctor Who, Terry Pratchett ve Jasper Fforde hayranlarının kaçırmaması gereken, esprili ve duygusal maceraya ortak olun.

Sayfa: 422

Bnei Yarım Bıraktın

Ben gerçek duyguları aramaktan ve onların bir gün mutlaka yaşanacağına inanmaktan asla vazgeçmeyeceğim.

Sayfa: 176

Gizemliler Hazinesi

Gizli İlimler Hazinesi kitabını soluksuz okuyacaksınız, okurken de çok derinden sarsılacaksınız çünkü bilim, gizli ilimler ve kainatla ilgili tüm ezberlerinizi unutturacak bir eserle karşı karşıyasınız.

Sayfa: 288