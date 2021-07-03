Sevilen Şair Küçük İskender'in ikinci ölüm yıldönümü

Sevilen şair Küçük İskender 3 Temmuz 2019'da aramızdan ayrıldı. Şairin bugün ikinci ölüm yıldönümü. Kitap Ayracı olarak kendisini sevgi ve saygıyla anıyoruz.

Küçük İskender’e, geçen yıl kanser teşhisi konulmuştu. 55 yaşındaki şair, ilerlemiş safhadaki hastalığını Bodrum’daki evinde sürdürdüğü tedaviyle atlatmaya çalışıyordu. Küçük İskender en son, İkinci Waliz adlı şiir-metin-günlük kitabıyla okurla buluşmuştu.

Usta şairin bugün ikinci ölüm yıldönümü, ruhu şad olsun..

KÜÇÜK İSKENDER

1964 yılında İstanbul'da doğdu. Kabataş Erkek Lisesi'ni bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne girdi, son sınıfında okulu bıraktı.

Ardından İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'ne girdi, 3 yıl sonra bıraktı. 1980'li yıllardan başlayarak günümüze kadar çeşitli dergilerde şiirler, eleştiriler, denemeler yazdı. İlk şiiri Milliyet Genç Sanat dergisinde, İskender Över ismiyle çıktı. Profesyonel olarak 1985'te Adam Sanat dergisinde şiirleri yayınlanmaya başladı.

ŞİİRLERİNİN BAŞARISI

Kimi çıkan antololojilerde şiirleri basıldı. Kanada'da çıkan Descant adlı edebiyat dergisinin Türkiye özel sayısında, ABD'de ise Murat Nemet Nejat'ın 'eda' kavramında yoğunlaştığı Türk şairleri antolojisinde kendine yer buldu. İtalya'da düzenlenen Avrupalı Genç Şairler Yarışması'nda (La Giovane Poseia D'europa Nel 1999) ilk ona girdi ve şiirleri bu şairlerle kitaplaştırıldı.

ŞİİR PERFORMANSI

2000 yılında Orhon Murat Arıburnu Ödülleri'nde, Bir Çift Siyah Deri Eldiven adlı şiir kitabıyla birincilik aldı. 2001 yılında Almanya'da, 2002 yılında Hollanda'da çeşitli şehirlerdeki etkinliklerde, 2005'te Avusturya'da, 2007'de Makedonya'da, 2008'de İsveç'te konuşmacı olarak ve şiir performanslarıyla kendini dile getirdi.

MELİH CEVDET ŞİİR ÖDÜLÜ ALDI

2003 yılında Berlin'de düzenlenen İlk Türk Eşcinseller Kongresi'nde, bu konudaki bildirisini okudu. 2004'te NewYork'ta ve Kuzey Coralania'da üniversitelerde konuşma yaptı ve tek kişilik okuma gecelerine konuk oldu. 2006'da İskender'i Ben Öldürmedim adlı şiir kitabıyla, Melih Cevdet Anday Şiir Ödülü'nü kazandı.

2014'te 7'ncisi verilen Erdal Öz Edebiyat Ödülü'nü kazandı. Jüri ödülün gerekçesini, "Türk Şiiri'ne getirdiği özgün soluk ve şiir dilinin geliştirilmesinin yanı sıra otuz yıl boyunca tavrındaki tutarlılık" olarak özetledi.

Ergül Tosun

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