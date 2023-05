Sevilen yazar Ali Osman Özdemir'den yaşama ve umuda dair hikayeler: Saatsizler Ali Osman Özdemir’in ikinci kitabı Saatsizler, 28 okunası öyküden oluşuyor. Sevilen yazar Özdemir, Saatsizler kitabında okurlarına hayata, ölüme, umuda dair bir yolculuk sunuyor.

Saatsizler’ in her bir öyküsü ayrı bir dünyaya açılıyor. Yazar, her biri ayrı bir giz taşıyan öyküleriyle okuyucunun hayal gücüne hitap eden şaşırtıcı olaylar ve karakterler ortaya koyuyor.

Yazarın gereksiz ayrıntılardan arındırarak yazdığı öyküler, zamanın ve mekânın sınırlarını aşarak insanın ruhunu, doğayı ve hayatı anlatıyor. Kimi fabl, kimi fantastik, kimi gerçekçi bir üslupla kaleme alınmış olan öykülerin sonları genelde şaşırtıcı ve etkileyici oluyor. Yazar, okuyucuya hem tatmin edici hem de merak uyandıran sonlar sunuyor.

Yazar duyguları ve düşünceleri etkileyici bir şekilde ve akıcı bir dille ifade ediyor. Bizleri bazen fantastik, bazen hayatın tam içinden geçen; ruhumuza, tabiata, gökyüzüne, zamana, doğuma, ölüme ve hayata doğru yaptığımız bir yolculuğa çıkarıyor.

Duygulu bir yolculuk

Bu kitapla yazar, özgün bir üslup ve bakış açısı ortaya koyuyor. Okuyucunun hayal gücünü zenginleştirecek ve ruhunu besleyecek bir kitap olan Saatsizler, her yaştan ve zevkten okuyucunun ilgisini çekecek. Saatsizler, zihin dünyanızda çarpıcı ve etkileyici izler bırakarak kütüphanenizde yer bulacak.

Yazar Ali Osman Özdemir

Sayfa: 94

Tadımlık...

Yazar Ali Osman Özdemir'in Saatsizler adlı öykü kitabından meraklı okurlar için tadımlık sunuyoruz...

Kafesin içine hapsolmak...