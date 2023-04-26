Şevket Süreyya Aydemir'in yakın çağın ideolojik çalkantılarını bir ömre sığdıran romanı: Suyu Arayan Adam Siyasetçi, gazeteci ve yazar Şevket Süreyya Aydemir'in Suyu Arayan Adam romanı, yazarın Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 100 Temel Eser arasında yer alıyor. Roman, Türk edebiyatının kilometre taşlarından birini teşkil ederken; aynı zamanda ideolojik çalkantılarla dönemin panoramasını okuyuculara aktarıyor.

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Şevket Süreyya Aydemir, Tuna’lı bir göçmen ailesinin oğludur. Babası, hayatı boyunca topraksız bir köylü olarak başkalarının toprağında ve hizmetinde çalışmıştır. Edirne’de doğan Aydemir ilk ve orta öğrenimini orada yaptı. Yazarın en önemli eserlerinden olan Suyu Arayan Adam, ideolojik çalkantılarla örülü bir dönemin sunumunu yapıyor. Mustafa Kemal Atatürk'e en yakın isimlerden olan Aydemir, Atatürk'ün dönemini anlattığı Tek Adam adlı kitabının da yazarıdır.

Aydemir; Edirne Öğretmen Okulu’nu bitirdi. I. Dünya Savaşı’nda yedek subay olarak Kafkas cephesindeki çarpışmalara katıldı. Subay olan ağabeyleri I. Dünya Savaşı’nda şehit oldu. Aydemir de Sarıkamış Savaşı’nda yaralandı. Neslinin büyük çoğunluğu gibi o da Turancılık akımının ateşli bir taraftarıydı.

Osmanlı İmparatorluğu çöküp Edirne işgal edilince, Turan’a koştu, öğretmenlik yaptı, gönüllü birlikler kurup savaşlara katıldı. Bütün bu savaşlar ve ihtilaller içinde kültür yetersizliğini kavradı. Moskova’ya ekonomi öğrenimine gitti. Türkiye’ye dönünce önce Ankara’da ekonomi öğretmenliği yaptı, sonra da devlet sektöründe yüksek görevler aldı. Atatürk’ün eşsiz takdirlerini kazandı, kendisini devrime adadı.

Bir yazarın otobiyografisi

Şevket Süreyya Aydemir, hayat hikayesini Suyu Arayan Adam adlı güçlü eserinde anlatır. Bu eserinde yazar, hayat hikayesini vermekle yetinmemiş, ayrıca neslini; o yılların şartlarını, olaylarını ve atmosferini canlandırmış, ruh ve fikir oluşlarına ışık tuttu.

1897 doğumlu Şevket Süreya Aydemir; Türk tarihine yön veren önemli şahsiyetleri kitaplarına taşıması ile günümüzde de değerini koruyor. Atatürk’ün yaşamını ve inkılaplarını incelediği Tek Adam adlı kitabıyla büyük bir üne kavuşan yazar, Suyu Arayan Adam adındaki otobiyografik romanıyla ise tarihteki kendi rolünün altını çiziyor.

Suyu Arayan Adam romanı

Türk yazar, tarihçi ve iktisatçı Şevket Süreyya Aydemir’in kendi yaşam öyküsünden yola çıkarak 1959 yılında kaleme aldığı Suyu Arayan Adam; Turancılık, Sosyalizm, Komünizm ile Kemalizm ideallerini yerinde ve derinlemesine ele alıyor. Toplumların kaderini tayin etmiş önemli oluşumlara ışık tutan eser, bu özelliği ile yakın Türk tarihinin incelenmesi bakımından önemli bir kaynak olma özelliği taşıyor.

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100 Temel Eser arasında

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından “100 Temel Eser” kapsamına alınan Suyu Arayan Adam, bir ilkokul öğretmeninin Kafkas ve Hazar ülkelerine yaptığı seyahatleri konu ediniyor. Romanında çocukluğundan başlayarak tüm yaşamını detaylı bir şekilde anlatan yazar, öz yaşam öyküsü üzerinden Anadolu’da II. Meşrutiyet itibarıyla etkisini gösteren siyasi ideal arayışlarını anlatıyor.

Hakikat arayışı

Eserinde kendini Suyu Arayan Adam olarak tasvir eden Aydemir, sembolik bir isimlendirme ile dönemin hakikat arayışını dışa vuruyor. Romanda Birinci Dünya Savaşı’na katılması ile ilkokul öğretmeni olma tasarıları geri planda kalan başkahraman, hayalindeki Büyük Turan’ı kurma düşüncesiyle Türk ülkelerine doğru bir yolculuğa çıkıyor.

Sovyetler de dahil birçok ülkeye ayak basan ve bu coğrafyalarda şahit olduğu manzaraları ayrıntılı bir şekilde kağıda döken yazar, seyahati esnasında Komünizm düşüncesinden de etkileniyor.

Fikri mücadele

Ülkesine döndüğünde fikri mücadelesine bu uğurda devam ettikten sonra cumhuriyetçilik ve milliyetçilik düşüncelerini benimsiyor. Böylece türlü ideolojilerden sıyrılıp aradığı suyun kaynağını vatanında bulduğunu ifade eden yazar, okurlarına kişisel tecrübelerini ve çıkarımlarını en gerçek yüzüyle aktarıyor.

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