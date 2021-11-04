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    Şeyma Ayık’ın kaleminden macera dolu kitap: Babaannemin Sandığı

    Şeyma Ayık’ın kaleminden macera dolu kitap: Babaannemin Sandığı

    Tırtıl Tontini ve Neşeli Aydede, Aliş’in Gözlüğü ve Aliş’in Öfkesi kitaplarının yazarı Şeyma Ayık’ın yeni çocuk kitabı: Babaannemin Sandığı...
    • Haber Merkezi
    • 04.11.2021 - 10:24
    • Güncelleme : 04.11.2021 - 14:20
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    Babannemin Sandığı, yaz tatilinde babaannesini ziyarete giden Yaz isimli çocuğun eğlenceli macerasını konu ediyor.

    Yaz, okullar kapanınca her sene olduğu gibi babaannesinin yazlık evine gider. Ancak bu yıl onu çok farklı bir tatil beklemektedir.

    Babaannesinin odasında, kuytu bir köşede duran gizemli bir sandık Yaz’ın ilgisini çeker. Üstelik babaanne Mualla Hanım, sandığı bir sır gibi saklamakta ve sandığın bulunduğu odaya girilmesine dahi izin vermemektedir.

    Şeyma Ayık’ın kaleminden macera dolu kitap: Babaannemin Sandığı #1

    Sayfa: 104

    GİZEMLİ SANDIĞIN PEŞİNDE

    Yaz, tatil arkadaşları Sıla ve Tan’la birlikte sandığın gizemini çözmeye çalışırken, kazı çalışmalarına katılmak üzere şehre gelen iki arkeolog, işleri daha da karıştırır. Yoksa bu iki yabancı gizemli sandığın mı peşindedir?

    Şeyma Ayık’ın kaleminden macera dolu kitap: Babaannemin Sandığı #2

    Yazar Şeyma Ayık

    ÜÇ KAFADARIN MACERALARI

    Bu üç kafadarın macera dolu hikâyesini okurken siz de onlarla birlikte heyecanlanacak ve babaannenin sandığının sırrını merak edeceksiniz. Sahi bu sandık içinde nasıl bir gizem saklıyor olabilir?

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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