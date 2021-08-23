Şeyma Subaşı'nın kitabı 'Sadece Şeyma' 40 bin sattı iddiaları üzerine

Magazin yüzlerinden olan Şeyma Subaşı'nın 2019'da yazdığı Sadece Şeyma'nın, resmi olmayan rakamlara göre 40 bin sattığı iddia ediliyor. Peki, bu satış rakamı ne kadar doğru?

Şeyma Subaşı adını ilk olarak Acun Ilıcalı ile yaşadığı aşk ile duyurdu. Acun Ilıcalı'dan ayrılan Subaşı, sürekli magazin medyasında boy gösteriyor ve yaptığı her şey ise haber konusu oluyor.

Ama bugün Şeyma Subaşı'nın aşklarından, hayatından bahsetmeyeceğiz. Konumuz Şeyma Subaşı'nın yazdığı Sadece Şeyma kitabı.

Resmi olmayan rakamlara göre; kitap 40 bin gibi rekor bir satış elde etti. Burada elbette Şeyma Subaşı'nın nitelikli kalemi ve edebiyatından bahsetmeyeceğiz.

40 bin rakamının ne denli doğru olup olmadığı ise tartışma konusu. Konu olan, kitabın neden çok talep görmesi...

"TÜRK EDEBİYATININ GELDİĞİ NOKTA"

Kitabın bu kadar çok satması sosyal medyanın da ana konularından biri oldu. Kimi sosyal medya kullanıcıları Şeyma Subaşı'nın kitabına gönderme yaparak "Türk edebiyatının geldiği nokta" şeklinde eleştirilerde bulundu.

İKİNCİ BASKI YAPTI

Şeyma Subaşı'nın kitabı o kadar sevildi ki yayınevi, ikinci baskıyı yapmak zorunda kaldı. Kitabın çok satması ve talep görmesi, Şeyma Subaşı'nın renkli bir magazin yüzü olmasından başka bir nedenle açıklanamaz.

Türk edebiyatının usta yazarlarının kitapları bile bu kadar satılmazken, Şeyma Subaşı'nın "başarısı" nereden geliyor diye sormadan edemiyor insan.

SON RAKAMLAR...

Şeyma Subaşı'nın 40 bin satmadığını söyleyenler var elbette. Hatta bu rakamı ve kitabı dalgaya alanlar bile çoğunlukta.

Fakat kitap satış noktaları ve internet sitelerine baktığımızda Sadece Şeyma kitabı son olarak 356 tane satılmış.

Ergül Tosun

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