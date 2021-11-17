Sezai Karakoç'un İslam kitabında, İslam öğretileri

Ebediyete intikal eden Sezai Karakoç'un düşün hayatını özetleyen İslam kitabı, şairin İslam ve öğretileri hakkında detaylı bilgiler içeriyor.

Türk edebiyatının gelmiş geçmiş en önemli şairleri arasında yer alan Sezai Karakoç, dün hayatını kaybetti, ve sonsuzluğa doğru yola çıktı.

Şairin dillere pelesenk olmuş pek çok şiiri var. Bunlar arasında en bilindiği ve sevileni de şüphesiz Mona Roza'dır..

Kısa bir dörlükle hatırlayalım...

Monna Rosa, siyah güller, ak güller,

Geyve’nin gülleri ve beyaz yatak.

Kanadı kırık kuş merhamet ister;

Ah, senin yüzünden kana batacak.

Açma pencereni, perdeleri çek;

Monna Rosa, seni görmemeliyim.

Bir bakışın ölmeme için yetecek;

Anla Monna Rosa ben öteliyim…

Şair Sezai Karakoç sadece şiir yazmakla yetinmedi. Bunun yanında özellikle İslam'ı derinlemesine işleyen kitapları, yazıları da mevcuttur. Bu kitaplardan biri de şairin 1960 yılında yayınladığı İslam kitabıdır.

Bu kitapta Karakoç'un İslam'a olan bakışı geniş biçimde yer alıyor. Sezai karakoç'un düşünce hayatını şekillendiren İslam, şairin pek çok şiirine de ilham kaynağı oldu.

KİTAP HAKKINDA...

Sezai Karakoç'un İslam kitabı1960’da Diriliş Dergisi’nde 1961 ve 62’de Yeni İstiklal’de, 1966 ve 1967 yıllarında da yine Diriliş'te yayınlanan yazılardan oluşuyor. 1975 yılında ise kitap olarak çıkmış ve birçok baskıyla günümüze kadar ulaşmıştır.

İslam dini hakkında oldukça zengin bilgilere ulaşabileceğiniz kitabı,pek çok soruya cevap niteliğinde.

İslam dininin başlıca özellikleri, ezeli ve ebedi, tek bir yaratıcıya, yaratıcının insan için tertip ettiği mutlak düzen biçimlerin son şeklini aldığı, bütün hesapların görüldüğü edebi bir gelecek aynı zamanda öte dünyaya inanma ve bu inançlara göre yaşamaktır.

Bunlar;

Allah’a iman, Ahirete iman, Allah’ın ferdi ve içtimai olarak gerçekleştirmesini istediği ve hesabını soracağı düzene inanış…

Kuşkusuz buna bağlı özellikleriyle İslami, ahlaki, içtimai, siyasi, hatta iktisadi sistemler bulundurduğu halde, bu sistemlerden birine icra mümkün değildir. İslama, onun bir ahlakı var diye sadece ahlak deyip geçilemez.

Sayfa: 96

KUTLU BİR KARTAL...

Kur’an-ı Kerim’de, kökü, yerin derinliklerine işlemiş, gövdesi ve dalları göğü tutmuş bir ağaca benzetilen kelime. Göğün bütün mukaddeslerini en açık ve aydınlık şekilde insana getiren büyük muhteşem söz.

Şehadet kelimesi, insanları Allah’a, peygamberlere bilhassa bunu birbirlerine bağlayan, ışık tutan ilahi mukavelenin kabul kelimesidir. Bu önemli kelime müslümanların manevi zırhıdır. Bu zırhı kuşanan insana hiçbir güç nüfuz edemez.

İnsanları göklere yükselten kutlu bir kartaldır.

ÖLÜM GERÇEĞİ

İnsan var oldukça ve yaşadığını idrak ettikçe, içindeki ya da dışındaki akım ona acı ve tatlı geldikçe, daima alınyazısını düşünecektir. Ölüm, insanları kayaların önüne götürüp bırakan dev dalgalı bir denizdir.

Karakoç'un, kaderle ilgili sözleri düşündürücüdür:

"Savaş, veba, kıtlık hep aynı dünya çölünden alınyazısının büyük rüzgârını geçiren, insanlığın önüne sık sık gelip sonsuzluğu ve derinliği düşündüğü büyük kımıldanışlardır. Bir karıncanın tuttuğu yoldan, çiçeğin gülüşünden, tabutun esrarına kadar insanların ilgilendiği her olayda, alınyazısının arka planda ellerini teşhis etmek mümkündür."

Çocuk daha küçük yaştayken, Ramazan ayında oruç ve oruç tutmak kelimelerini ailesinden ya da çevresinde duymaya başlar. Bu kelimeler ona ilkin anlaşılmaz ve boş olarak gelir.

Oruç, büyüyen çocuğun ruhunun derinliklerinde hissetmeye ve duymaya başladığı kelimedir. Çocuk biraz daha büyüyünce işin farklı boyutlarını kavramaya başlar. Büyüklerinin yemek yememesi, çay içmemesi, sigaralarını tüttürmemesini, garipser buna anlam yükleme çalışır.

Çocuğa, oruçla madde dışı bir evrenin ilk ışıkları yanar. Yani başka bir dünyanın meşaleleri…

İSLAM'DA ORUÇ

Müslümanların hayatında orucun önemli bir yeri vardır. İslam dünyası için bu ay bereket ve ibadet ayıdır. İnsanlar saatlerce aç ve susuz kalarak nefislerini terbiye ederler.

Ramazan ayı, insanlara yardım etmenin, yoksulları hatırlamanın, ne kadar elzem olduğunu insanlara hatırlatır. Sevgili kitapseverler, üstat Sezai Karakoç’un İslam kitabını okuyarak İslam ve öğretileri hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com



