Petrol
87.57
0.14%
Euro
19.0955
0.11%
Dolar
18.6207
0.00%
Altın
1.042
0.18%
Borsa
4570
0.00%
Bitcoin
301.010
-3.18%
BTXN Coin
6.02
-1.14%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 12 C

    Sharon M. Draper'ın bol ödüllü romanı: İçimdeki Melodi

    Kirkus Review En İyi Gençlik Romanı Seçkisi, SAKURA Ödülü Kazananı Sharon M. Draper – İçimdeki Melodi romanını elinizden bırakamayacaksınız.
    • Haber Merkezi
    • 22.11.2022 - 09:36
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sharon M. Draper'ın bol ödüllü romanı: İçimdeki Melodi

    New York Times Çok Satan listelerinde aylarca yerini koruyan ve farklı milletlerdenyüz binlerce okurun kalbinde taht kuran İçimdeki Müzik’in bu çarpıcı devam romanında Melody, tutkularının peşinden gidebilmek adına korkularıyla yüzleşiyor.Melody, artık daha büyük ve daha cesur bir genç kızdır.

    Onun gibi farklı yetenekleresahip çocuklara yönelik kamplar olduğunu keşfettikten sonra, bir kampa gidebilmekiçin can atıyor. Ormanda yürüyebileceği, çelik halatla uçabileceği ve hatta ata binebileceği bir yer.

    Sharon M. Draper ın bol ödüllü romanı: İçimdeki Melodi #1

    Gerçek bir arkadaş edinmek

    Belki de sonunda gerçek bir arkadaş edinebileceği, kendikararlarını verebileceği ve hatta kendi başına bir şeyler yapabileceği bir yer rüya gibi...

    Melody, titreyen kamp ateşinin ışığında ve fırtınaların gücüyle gerçekten ne kadar cesur ve güçlü bir genç kız olduğunu keşfetmek üzere.


    Dünyaca ünlü Carmen Operası İstanbul'da sahnelendi
    Kültür Sanat

    Dünyaca ünlü Carmen Operası İstanbul'da sahnelendi

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!
    Advertorial

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!

    Karkamış'ta hayatını kaybeden öğretmenin babası konuştu
    Gündem

    Karkamış'ta hayatını kaybeden öğretmenin babası konuştu

    Görüş Bildir