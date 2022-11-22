Sharon M. Draper'ın bol ödüllü romanı: İçimdeki Melodi

Kirkus Review En İyi Gençlik Romanı Seçkisi, SAKURA Ödülü Kazananı Sharon M. Draper – İçimdeki Melodi romanını elinizden bırakamayacaksınız.

New York Times Çok Satan listelerinde aylarca yerini koruyan ve farklı milletlerdenyüz binlerce okurun kalbinde taht kuran İçimdeki Müzik’in bu çarpıcı devam romanında Melody, tutkularının peşinden gidebilmek adına korkularıyla yüzleşiyor.Melody, artık daha büyük ve daha cesur bir genç kızdır.

Onun gibi farklı yetenekleresahip çocuklara yönelik kamplar olduğunu keşfettikten sonra, bir kampa gidebilmekiçin can atıyor. Ormanda yürüyebileceği, çelik halatla uçabileceği ve hatta ata binebileceği bir yer.

Gerçek bir arkadaş edinmek

Belki de sonunda gerçek bir arkadaş edinebileceği, kendikararlarını verebileceği ve hatta kendi başına bir şeyler yapabileceği bir yer rüya gibi...

Melody, titreyen kamp ateşinin ışığında ve fırtınaların gücüyle gerçekten ne kadar cesur ve güçlü bir genç kız olduğunu keşfetmek üzere.