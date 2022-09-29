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    Shaun Tan'in imzasıyla: Uzak Bir Diyardan Eskizler

    Oscar ödüllü Shaun Tan'in imzasını taşıyan Uzak Bir Diyardan Eskizler, milyonlarca sanatseverin belleğinde iz bırakan Uzak kitabının eskizlerinden oluşan nadide bir koleksiyon albümü.
    • Haber Merkezi
    • 29.09.2022 - 14:20
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    Shaun Tan'in imzasıyla: Uzak Bir Diyardan Eskizler

    Shaun Tan, her ne kadar elinde bavul taşıyan yalnız bir adamın zihninde canlandırdığı hayal görüntüsünden yola çıkarak Uzak'ı resimlemeye başladığını ifade etse de; buzdağının görünmeyen kısmında anlatılmayı bekleyen daha nice hikayesi var.

    Değişik göçmen öykülerinden damıtılarak evrensel bir anlatıya dönüşen Uzak kitabına bambaşka gözlerle yeniden' bakmamızı sağlayan Uzak Bir Diyardan Eskizler, her detayı karakalemle çizilmiş kült bir eserin ortaya çıkış hikayesini günyüzüne çıkarıyor.

    Küçük motiflerden tamamlanmış sanat eserlerine pek çok etkileyici çalışmaya sayfalarında yer veren kitap, uzun soluklu bir projenin adım adım izini sürüyor.

    Shaun Tan in imzasıyla: Uzak Bir Diyardan Eskizler #1

    Shaun Tan

    Nihai bir eserin ortaya çıkışı

    Ucu açık fikirlerden sayısız çizime uzanarak, sözsüz bir anlatının yıllar içerisindeki evrimini gözler önüne seren kitap; bir sanatçının yaratım serüvenine ve nihai bir eserin ortaya çıkışına tanıklık ettiriyor.

    Shaun Tan in imzasıyla: Uzak Bir Diyardan Eskizler #2

    Sayfa: 48

    Sessiz dili çözmek

    Shaun Tan, tasarladığı görüntülerin sessiz dilini çözmemize kılavuzluk ettiği bu çalışmasında ayrıca, resimlediği büyülü evrenin arkasındaki gizleri de birer birer açıklığa kavuşturuyor.


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