Sherlok Holmes karakterinin yaratıcısı Sir Arthur Conan Doyle'nun yazma teknikleri İngiliz yazar Sir Arthur Conan Doyle, polisiye edebiyatının türünün önemli temsilcilerinin başında geliyor. Yazarın Sherlok Holmes karakteri, bütün kitapseverlerin yakından bildiği bir isim. Sir Arthur Conan Doyle, yazmak konusunda rehber niteliğinde önerilerde bulunuyor.

ensonhaber.com

Yalnızca polisiye edebiyat özelinde değil tüm edebiyat tarihinin en önemli karakterlerinden Sherlock Holmes, aradan geçen zamana rağmen ilgiyle okunuyor, izleniyor.

Kendi zamanında da yazarını aşan bir karakter olan Sherlock Holmes‘ün çoğu zaman gölgesinde kalan yazarı Sir Arthur Conan Doyle, daha çok maddi bir yere konumlandırdığı dedektifini üniversitedeki hocasından ilhamla yarattıysa da çok yönlü biri olması sayesinde onu derinleştirmeyi başarabildi.

Sherlock Holmes’ün yaratıcısı Arthur Conan Doyle, yazmak isteyenler için tavsiyeler arayanlara üç altın yazma tavsiyesi sunuyor.

İşte o üç altın kural...

Dramatik etki alanı

Konumuz, türümüz ne olursa olsun öykü yazmak veya roman yazmak için çalışmaya başladığımızda çoğu zaman her şeyi mutlaka gerçek dünyada olduğu gibi, gerçek hayatın kurallarına bağlı kalarak yazmak zorunda olduğumuzu düşünür, endişeleniriz.

Sherlock Holmes’ün yaratıcı Arthur Conan Doyle buna pek takılmıyor. Bunun yerine okuru ele geçirmek için dramatik etkiyi yaratmak ve yazarın, o hikayeye özel olarak çizdiği çerçevenin kurallarına sadık kalmak gerektiğini söylüyor.

Araştırmanın önemi

Arthur Conan Doyle, ilk kuralı yanlış anlayabilecek ve hikâyesini hiçbir kurala sadık kalmadan oluşturma hatasına düşecek olan yazar adaylarını ikinci kuralla uyarıyor: Gerçek hayattan, gerçek tarihten bahsediyorsanız, araştırmanızı iyi yapmanız gerekir.

Sir Arthur Conan Doyle

Yazar bu durumu şöyle açıklıyor;

"Kitap yazmak istediğimizde bu ister kısa bir hikâye ister uzun bir roman olsun, ister kurmaca ister araştırma kitabı olsun, konumuzu, hikâyemizin geçtiği zamanları, dönemleri, coğrafyaları bilmemiz gerekiyor."

Başarılı bir yazar olmak

Arthur Conan Doyle, son olarak başarılı bir yazar olmak için sırrını açıklıyor. Güçlü bir çalışma ahlakı. Yani her fırsatta bahsettiğimiz yazma disiplinini vurguluyor.