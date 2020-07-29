Sıcacık bir çocuk öyküsü: Karanlıktan Korkan Mum

Uluslararası üne sahip sanatçı Huban Korman’ın özgün desenleri ile minik okurları eğlenceli bir öykü sunan Karanlıktan Korkan Mum, Selen Aydın’ın ilk kitabı…

Karanlıktan Korkan Mum, minik okurlarını sevgi ve empati dolu bir yolculuğa çıkaran, duygu dolu, eğlenceli bir öykü. Yazarı Selen Aydın’ın uzun yıllar zihninde demlendirdiği çocuk öykülerinden de ilki. Reklam ajanslarında metinler yazan, kurumsal iletişimde projeler geliştiren Aydın, son yıllarda edebiyat atölyelerine katılmış ve çocuk öyküleri yazmaya başlamış. Kitabın en büyük şansı ise, çizeri Huban Korman. Birçok çocuk kitabını renklendiren ödüllü çizer Korman’ın desenleri ile sıra dışı bir boyut kazanan öykü, minik okurlarına görsel bir şölen sunuyor.

(Selen Aydın)

KARANLIKTAN KORKAN MUM

Aydın, anıların hafızası haline gelen eşyanın da, diğer canlılar gibi bir işlevi ve değeri olduğunu hatırlatan bir öykü anlatıyor minik okurlarına; karanlıktan korkan bir mumun öyküsünü. Arkadaşlığın duygu dolu evreninde küçük bir gezintiye çıkaran bu öykü, sadece çocuklar değil, onlarla birlikte okumayı seven yetişkinleri de sarmalıyor. Karanlıktan Korkan Mum, neşeli ve sıcak bir dille korkuların üstesinden geliyor. Yazarın da dediği gibi:

‘Çünkü arkadaşlar aydınlatır karanlığı!’

Her çocuk kitabı gibi, bu öykü de karmaşadan besleniyor. Kahramanımız bir mum; Mum Selami. Uzun zamandır kullanılmayan irili ufaklı pek çok eşya ile birlikte ne zamandır çekmecede unutulmuş bir mum o. Bir gün elektrikler kesilince akla gelir ve bulunup yakılır. Mum Selami, aydınlığına kavuştuğu için mutlu. Ancak elektrik gelince karmaşa başlar. Mum Selami bir türlü sönmez, çünkü kendi karanlığından korkar. Ah inatçı kırmızı mum Selami ah! Ev sakinleri sonunda çareyi onu ünlü mum doktoruna götürmekte bulur.

Bakalım Karanlıktan Korkan Mum’un dermanı nedir?

Karanlıktan Korkan Mum

Selen Aydın

Günışığı Kitaplığı

S.: 44

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Damla Karakuş

damla.karakus@ensonhaber.com

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