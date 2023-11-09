Sıcak Kafa ve Kübra'nın yazarı Afşin Kum'dan Kırk Üçteki Korkunç Traktör Yağmuru öykü kitabı Yazdığı Sıcak Kafa romanıyla dikkatleri üzerine çeken ve bu romanla ödül alan yazar Afşin Kum, yazmaya üretmeye devam ediyor. Kırk Üçteki Korkunç Traktör Yağmuru adlı kitabıyla okurlarına yeniden merhaba diyen Kum; kitapseverlere unutulmayacak bir okuma sunuyor. Kitapta 19 okunası hikaye var.

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Ödüllü yazar Afşin Kum'un ilk öykü kitabı Kırk Üçteki Korkunç Traktör Yağmuru okurlarla buluşuyor...

Afşin Kum, büyük ses getiren, hem okurların hem de izleyicilerin kısa sürede kitaplıklarına eklenen Sıcak Kafa ve Kübra’dan sonra 19 çarpıcı öyküden oluşan öykü kitabı Kırk Üçteki Korkunç Traktör Yağmuru ile okurların karşısında.

Transfer olan ruhlar, yavaş ölen bedenler, sistemin maymunları,mahallenin yamyamları, duvarlara toslayan arzular,çeneleri kıran gülleler vegökten yağan traktörler arasında soluk soluğa bir yolculuk...

Diziye uyarlandı

Aynı adla Netflix'e uyarlanan ödüllü ilk roman Sıcak Kafa ve yirmili yılların açılışını yapan ve yine Netflix'te yakın zamanda izleyeceğimiz Kübra'nın ardından, Afşin Kum'un dizginsiz tahayyülünden, durmaksınızın artan entropinin peşinde on dokuz öykü...

Yazarın ilk romanı Sıcak Kafa, akıl, dil, uygarlık, hayatın doğası ve boşlukta anlam arayışımız üzerine çarpıcı bir düşünce deneyiydi.

Sıcak Kafa, yazarının ilk romanı- ilk kez Haziran 2017’de yayımlandı. Afşin Kum’un, dünyayı pençesine almış bir delilik salgını üzerine vakti zamanında çalışmış eski dilbilimci Murat Siyavuş üzerinden anlattığı sürükleyici hikâyesi, aradan geçen üç yıldan sonra, şimdi de Netflix’in Türk yapımı orijinal dizileri arasına giriyor.

Yazar Afşin Kum

"Şükürler olsun..."

Canıgüz’ün de dediği gibi, "Şimdi Türkiye, Kum vasıtasıyla bu kitabı dünya bilimkurgu literatürüne gerçekten armağan etmiş oldu. Şükürler olsun güzel şeyler de oluyor ve böyle güzel işleri alkışlamak ne keyifli…"

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Kurgunun sınırlarını gezmek

İkinci romanı Kübra insana ve makineye, akla ve vicdana, inanca ve iktidara dair keskin ve hızlı bir maceraydı. Üçüncü kitabı Kırk Üçteki Korkunç Traktör Yağmuru'nda yazar yine şaşırtmaya, düşündürmeye, dilbilim kurgunun sınırlarında gezinmeye devam ediyor.

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