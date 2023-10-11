Şifalı frekansları kullanarak iyileşmenin yollarını gösteren kitap

Evrendeki her şey bir titreşim frekansına sahiptir. Belirli titreşim frekanslarına sahip olan ses, renk, müzik veya diğer enerji kaynakları, yani şifalı frekanslar ise doğru kullanıldığında bütünsel iyileşmeye giden yolda önemli bir adım atmamıza yardımcı olabilirler.
Bu kitap bizlere tam da bu iyileşmenin yol haritasını çıkartıyor. Atomlar, moleküller, hücreler ve organlar da dahil olmak üzere her şey titreşim halinde olduğuna göre doğru yöntemlerle yapılacak titreşim terapisi ile hayatımızı değiştirebilir, sağlımızı iyileştirebiliriz.
Titreşim terapisi nedir? Titreşimler bedenin enerji sistemini nasıl etkiler? Şifalı frekanslar ne demektir? Bu frekansların özellikleri, etkileri ve uygulama yöntemleri nelerdir?
Titreşim terapisinin temel prensiplerinden başlayan bu yolculukta kendinizle, doğayla ve evrenle ilgili yepyeni şeyler keşfedeceksiniz.
Sayfa: 184
Sesleri anlamaya yardımcı olan okuma
Evrendeki her şey bir titreşim frekansına sahiptir. Belirli titreşim frekanslarına sahip olan ses, renk, müzik veya diğer enerji kaynakları, yani şifalı frekanslar ise doğru kullanıldığında bütünsel iyileşmeye giden yolda önemli bir adım atmamıza yardımcı olabilirler.
Bu kitap bizlere tam da bu iyileşmenin yol haritasını çıkartıyor. Atomlar, moleküller, hücreler ve organlar da dahil olmak üzere her şey titreşim halinde olduğuna göre doğru yöntemlerle yapılacak titreşim terapisi ile hayatımızı değiştirebilir, sağlımızı iyileştirebiliriz.
Yazar Mustafa Kurnaz
Yepyeni şeyler keşfedeceksiniz
Titreşim terapisi nedir? Titreşimler bedenin enerji sistemini nasıl etkiler? Şifalı frekanslar ne demektir? Bu frekansların özellikleri, etkileri ve uygulama yöntemleri nelerdir?
Titreşim terapisinin temel prensiplerinden başlayan bu yolculukta kendinizle, doğayla ve evrenle ilgili yepyeni şeyler keşfedeceksiniz.
Kitap sayfası için iletişim:
ergul.tosun@ensonhaber.com
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