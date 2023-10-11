Şifalı frekansları kullanarak iyileşmenin yollarını gösteren kitap Şimdiye dek çok az bilinen bir gerçeği bilimin ve kadim geleneklerin ışığı altında bu çalışmada bulacaksınız. Hayatın Mucizesi Titreşimler ve Frekanslar kitabında edebiyat dışı bir okuma yapmanın dışında bilgi yolculuğuna çıkacaksınız.

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Evrendeki her şey bir titreşim frekansına sahiptir. Belirli titreşim frekanslarına sahip olan ses, renk, müzik veya diğer enerji kaynakları, yani şifalı frekanslar ise doğru kullanıldığında bütünsel iyileşmeye giden yolda önemli bir adım atmamıza yardımcı olabilirler.

Bu kitap bizlere tam da bu iyileşmenin yol haritasını çıkartıyor. Atomlar, moleküller, hücreler ve organlar da dahil olmak üzere her şey titreşim halinde olduğuna göre doğru yöntemlerle yapılacak titreşim terapisi ile hayatımızı değiştirebilir, sağlımızı iyileştirebiliriz.

Titreşim terapisi nedir? Titreşimler bedenin enerji sistemini nasıl etkiler? Şifalı frekanslar ne demektir? Bu frekansların özellikleri, etkileri ve uygulama yöntemleri nelerdir?

Titreşim terapisinin temel prensiplerinden başlayan bu yolculukta kendinizle, doğayla ve evrenle ilgili yepyeni şeyler keşfedeceksiniz.

Sayfa: 184

Sesleri anlamaya yardımcı olan okuma

Evrendeki her şey bir titreşim frekansına sahiptir. Belirli titreşim frekanslarına sahip olan ses, renk, müzik veya diğer enerji kaynakları, yani şifalı frekanslar ise doğru kullanıldığında bütünsel iyileşmeye giden yolda önemli bir adım atmamıza yardımcı olabilirler.

Bu kitap bizlere tam da bu iyileşmenin yol haritasını çıkartıyor. Atomlar, moleküller, hücreler ve organlar da dahil olmak üzere her şey titreşim halinde olduğuna göre doğru yöntemlerle yapılacak titreşim terapisi ile hayatımızı değiştirebilir, sağlımızı iyileştirebiliriz.

Yazar Mustafa Kurnaz

Yepyeni şeyler keşfedeceksiniz

Titreşim terapisi nedir? Titreşimler bedenin enerji sistemini nasıl etkiler? Şifalı frekanslar ne demektir? Bu frekansların özellikleri, etkileri ve uygulama yöntemleri nelerdir?

Titreşim terapisinin temel prensiplerinden başlayan bu yolculukta kendinizle, doğayla ve evrenle ilgili yepyeni şeyler keşfedeceksiniz.

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ergul.tosun@ensonhaber.com