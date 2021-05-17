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    Şiirler ve fotoğraflarla Didem Madak

    Türk şiirinin önde gelen kadın şairlerinden olan Didem Madak'ın fotoğraflarından ve şiirlerinden bir derleme..
    • Haber Merkezi
    • 17.05.2021 - 12:30
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    Şiirler ve fotoğraflarla Didem Madak

    8 Nisan 1970 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Madak'ın anne ve babası öğretmen olduğu için genelde Amasya ve Burdur'da yaşadı. 1983 yılında annesini kaybetmesi kendisinin hayatından onarılmaz yaralar açtı.

    Bu kayıp Madak'ın şiire, edebiyata yönelmesine de neden oldu. Babasının annesinin ölümünden sonra evlenmesi baba kız arasını açtı ve Didem Madak gittikçe babasından uzaklaşmaya başladı.

    Kolon kanserine 2010 yılında yakalanan Madak, uzun bir tedavi sürecine girdi ve bir sene hastalıkla mücaedele etti. Bu mücadelede yenik düşen şair, 2011'de aramızdan ayrıldı. Geriye yüreğimize dokunan dizeleri ve sözleri kaldı.

    Şairin fotoğrafları ve şiirlerinden bazılarını sizlere sunuyoruz.

    Şiirler ve fotoğraflarla Didem Madak #1

    Şiirler ve fotoğraflarla Didem Madak #2

    ANNEMLE İLGİLİ ŞEYLER

    Sevgili Anneciğim
    Binlerce kez açıldım, binlerce kez kapandım yokluğunda
    Kocaman bir dağ lalesi gibi
    Ve kapkara göbeğini dünyaya fırlatacakmış gibi duran.

    Şimdi mucizevi bir yerdeyim
    Muc’un ucuz evinde
    Sanki mürekkebi rutubet olan bir kalem
    Duvarlara hep senin resmini çiziyor
    Dili geçmiş zamanda birçok resim,
    Hep gülümsüyorsun
    Aklının ortasında mavi bir yıldız varmış gibi
    Ve o yıldız karanlık bir şubat akşamında
    Durmadan soluyormuş gibi.

    Hatırlar mısın?
    Mavi saçlı bir Tanrı gibi severdim Burdur gölünü
    O göl şimdi içimde kocaman bir anne ölüsü
    Vişne bahçeleriyle dolu,
    Neşeli bir şehre benzerdi senin sesin.
    Bazen ölmek istiyorum.
    Beni yeniden doğurman için
    İri, ekşi bir vişne tanesi gibi

    Kışbaşında bir ton kömür yığarlardı kapıya
    Bazen görülen rüyalar gibi kapkara
    Bir ton rüya çıtırdarken
    Sen kar yağmadan önce başkaydın,
    Kar yağdıktan sonra bambaşka.
    Sanki hep buluğ çağındaydın.
    Kuşlar zaptederdi sonra her yeri, sabahları
    Binlerce kez söylerlerdi, söyleyeceklerini.
    Bizim hiç anlamayacağımız bir şeyi.

    Senin şarkıların aç kuşlara buğday saçardı.
    Kediler yusyuvarlak dururdu karın ortasında
    Kar manzaralı bir resmin ortasında durur gibi
    Gri kediler sarmıştı etrafımızı, gri dağlar…
    Bir tek senin çocuklar üşüyecek rengi saçların vardı.

    Ben bu eve Muc’un ucuz evi diyorum.
    Yokluğunda böyle oldum.
    Mucize öldükten sonra, buraya taşındım.
    Ve inan
    Muc bu evi bana ucuza verdi.

    Yaşasaydın, hayatının ortasına
    Güller yığan bir adam olsun isterdim babam.
    Sen bir çocuk romanı annesi ol isterdim.
    Ölü mısır tarlaları hışırdıyordu
    Ve kalbimde çıngıraklı yılan sürüleri
    diye başlayan bir çocuk romanında…
    Şalına sarınırdın, toprağa sarınır gibi
    Erken öleceğini biliyordum bana bırakmak için,
    bu acımasız ölü anne sesini.

    Şimdi mucizevi bir yerdeyim
    Zaman bir salyangozun vücudunda yaşıyor burda
    Ve çok ağır ilerliyor.
    Yüzümdeki çillerden başka
    İsyan eden biri yok hayatımda.

    Onları Muc’a evin karşılığında verdim
    Çok ucuza.
    Artık bütün üzgün oluşlarımın adı:
    Anne.

    Şiirler ve fotoğraflarla Didem Madak #3

    Şiirler ve fotoğraflarla Didem Madak #4

    ÇALIKUŞU’NUN Z RAPORU

    Kedi ve kasımpatı kokuyor bütün sokaklar

    Dilinin dönmediği duaları sayıklıyor
    Zeyniler Köyünde Çalıkuşu şimdi artık zaman
    Yağmur yağıyor durmadan
    Ağlıyorum kaşarlanmış bir masumiyet olarak
    Bir çılgının
    Kedilerin ruhlarımızı okuduğuna inandırmaya çalışan herkesi
    Bir elimde tabanca
    Bütün dualarım delik deşik.

    Başörtülü bir anne olarak bekliyorum ruhumun
    Şark hizmetinden dönüşünü

    Mahalle kavgalarına karışmadan
    Kocaman bir kabakla boğuşuyorum bazen
    Doğruyor ve kızartıyorum onu
    Günler külkedisi, akşamları kömür yakıyoruz.
    Hikâyeme bir hayat yazmak istiyorum
    Pek inandırıcı olmayan
    Ruhuma ıhlamur yollamak istiyorum yün eldivenler
    Hikâyeme bir ölüm yazmak istiyorum
    Beni masalların ortasında bırakıp giden ruhuma
    Romantik radyo dinleyen o eski arkadaşıma
    Son bir kere daha limon ağaçlarından bahsetmek istiyorum
    Otobüs duraklarında yağmurlar bekliyor beni
    Yağmurla beraberliğimden doğan
    Birinci ve yüzbininci hayaletim
    Ucu ısırılmış bir simidin acısını durmadan
    O kadar çok, o kadar çok hissediyorum.
    Fareler yeraltından fırlatılan havai fişeklerdi
    Haberler getiriyorlardı, hep kötü haberler
    Akşamları günahkâr yazar kasalar kadar
    Z raporları kadar uzun şiirlerim
    Elinde bir paket çubuk krakerle geçmişim
    O eski arkadaşım yıkanmış midesiyle
    İskambil kağıtları kusan, zarlar
    Maça kızı ve pis yedili sayesinde
    Kaç kere ölümle randevulaştı.
    Plastik çiçeklerle ziyaretine geldi hayat
    Semt pazarından alınma hırkasıyla,
    Ayolu, yanisi bol konuşmalarıyla
    Her bastığında gıcırdayan tahtalarıyla
    Öyle çok sevdim, öyle çok sevdim
    Binlerce kapıcı karısından birinin ismiydi sanki kader.

    Delirdiğim altyazı şimdi bütün aynalarda
    Vazgeçtim sonunda hep tura gelen uğur paramdan.
    Hikâyem ucuz, romanım basmakalıp
    Pembe kağıtlar aldım
    Hayatıma bir ölüm yazacağım
    Bir ölüm, pek de inandırıcı olmayan
    Yazık hiçbir şair bir çiy tanesi kadar bile sızmadı kâğıda
    Kayıp şiirlerim gül resimleridir şimdi.

    Yazık bir son mektup bile bırakmadan gitti
    Zeyniler Köyünde Çalıkuşu şimdi artık zaman.

    Şiirler ve fotoğraflarla Didem Madak #5

    MR.PARKİNSON


    Her gün uzak ülke kırpıntıları dökülür
    güneşin ceplerinden. Yoksul aile babası
    cebi gibi biraz kasvetli ve susam kokulu.
    Sanki gretagarbo artisti ölür gibi
    gün batana dek karabasanlar dolaştırır
    sokaklarda hırdavatçılar, gecenin her
    köşesinde sarhoşlar gündüzü kusarlar.
    Güneş vergi iade zarflarında saklanır.
    Ucuz elbise askılarında tiril tiril
    amortiden bir deniz sallanır.
    Sabaha karşı nemli bir ıslık, bir
    köşede siftinip duran sokak
    kedilerinin tüylerini tarazlar.
    Yampiri bir yağmuru seyreder
    dizilip rengârenk, pis kediler.
    Boyozcular, elleri yağlı, gözleri
    yağlı, gönülleri yağlı pis adamlar.
    Güvenoyu alamamış martılar
    Kemeraltı çarşısına alışverişe
    çıkarlar. Otuziki yerinden
    bıçaklanmış aşklar damlar
    gözlerinden. Kulenin altında
    bekler her öğlen Mr.Parkinson.
    Bu şehirde adamın biri
    her öğlen bir deprem bekler.

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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