Şiirlerini ressamca yazan bir şair: İlhan Berk

İkinci Yeni Hareketi'nin usta ismi olan İlhan Berk'in 14'üncü ölüm yıldönümü... Sevgiyle...

Türk edebiyatının sevilen şairlerinden olan İlhan Berki 28 Ağustos 2008'de hayatını kaybetti. Usta şairi ölümünün 14'üncü yılında sevgi ve saygıyla anıyoruz. Türk şiirinin İkinci Yeni Akımı'nın temsilcilerindne olan İlhan Berk'e dair bazı notlar...

İkinci Yeni Akımı şairlerinden olan İlhan Berk 1918 yılında Manisa’da doğdu. Balıkesir’de Necati Bey İlk Öğretim Okulunu bitirdi Daha sonra Ankara’da Gazi Eğitim Enstitüsünün Fransızca Bölümünden mezun oldu.

Çeşitli şehirlerde Fransızca öğretmenliği yaptı Emekliliğinden sonra şiir yazmaya yönelen İlhan Berk 28 Ağustos 2008 yılında Bodrum’da vefat etti.

İlhan Berk İkinci Yeni Akımı şairlerindendir. Buna rağmen şiirlerinde folklorik özellikler görülür. İlk şiirlerinde hece vezni ve kafiyeyi kullanmıştır. Daha sonra ise serbest şiire yönelmiş ve zamanla nesre yaklaşmıştır.

Şiir anlayışı

Anlamsız, kapalı bir şiir anlayışıyla şiirlerini oluşturmuştur. Çağrışımları bol miktarda kullanmıştır. Şiirde konuyu önemsememiştir. Ona göre konu sadece düzyazıda olabilecek bir kavramdır.

İlhan Berk şiirlerinde genel olarak madde ve bedensel zevk ögelerini kullanmıştır. Düzyazıya yaklaşan şiirlerinin yanında klasik kalıplar olan beyit ve türkü biçimlerini de denemiştir. Ona göre gazel modern bir türdür.

Ödüllü şair

İlhan Berk çeşitli ödüller aldı. Şiirlerinde mitoloji ve zengin çağrışım ögelerini kullanmıştır. Gördüğü her şeyi kendine göre yorumladı Sanat dilinde ve anlayışında sürekli değişim vardır.

Soyut şiiri o kadar çok uç noktalara taşımıştır ki onun için şiir anlam için yazılmayan bir sanattır. Ayrıca İlhan Berk yoğun telmihlerle şiirlerini zenginleştirmiştir.