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    Sıla ve Ali Murat İrat'ın ortak kitabı: Bin Yıllık Aşk Mektupları

    Şarkıcı Sıla Gençoğlu ve Ali Murat İrat'ın ortaklaşa yazdıkları Bin Yıllık Aşk Mektupları adlı kitap, Doğan Kitap etiketiyle okurlarla buluştu.
    • Haber Merkezi
    • 12.07.2021 - 15:04
    • Güncelleme : 12.07.2021 - 15:21
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    Sıla ve Ali Murat İrat'ın ortak kitabı: Bin Yıllık Aşk Mektupları

    Binyılın Aşk Mektupları, aşkları görünür kılan ve tarihöncesi-nden bugüne aktaran mektupların izini kutsal kitaplara kadar sürüyor. Bununla da kalmıyor, aşkların yalnızca duygu yükü yüksek yanlarını değil, farklılıklarını da ortaya koyuyor.

    Sümerli rahibe Enlil’den antik dünyanın bilge kadını Sappho’ya, bedeninin acılarıyla ruhunun acılarını bir kılan Frida’dan hasretlik günlerinde kaleminden dökülen umudu yeşerten Ahmet Kaya’ya kadar birçok isim mektuplardaki aşkın kalıcılığını bize bir kez daha ispatlıyor.

    Sıla ve Ali Murat İrat ın ortak kitabı: Bin Yıllık Aşk Mektupları #1

    Sayfa: 136

    AŞKA DAİR SORULAR

    İşte bir aşkı, o aşkın tarafları tarih denilen sahneden çekilip gitmiş olsa da bize bütün çıplaklığıyla anlatan her ne ise onun peşine düşen Sıla Gençoğlu ve Ali Murat İrat, bu sorunun yanıtını mektuplarda buluyorlar.

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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