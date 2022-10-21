Simon Kuper'ın Futbol Asla Sadece Futbol Değildir kitabında futbolun dünyası

Yazar Simon Kuper'ın kaleme aldığı Futbol Asla Sadece Futbol Değildir kitabı, futbolun bilinmeyen yönlerine ışık tutuyor.

Simon Kuper’ın neredeyse bir dünya turu yaparak futbolun politika ve çeşitli kültürlerle ilişkisini araştırdığı ödüllü kitabı Futbol Asla Sadece Futbol Değildir, bir kısmın güzel oyun dediği, geri kalanların ise şöhretine anlam veremediği futbol tutkusuna olan bakışı değiştirdi ve tüm dünyada en çok okunan futbol kitaplarından biri oldu.

Futbolun ilginç detayları

Güney Afrika’dan İtalya’ya, Rusya’dan Almanya’ya 22 ülkeyi gezerek dünyanın en popüler sporunun bu ülkelerdeki kültürel ve politik etkisini inceleyen Kuper’ın birçok futbolcuyla, siyasetçiyle ve tabii ki taraftar grubuyla görüşerek kaleme aldığı Futbol Asla Sadece Futbol Değildir, ilginç detayları, perde arkasından bilgileriyle, bir futbol kitabından daha fazlası.