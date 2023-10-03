Simone de Beauvoir’ın otobiyografik romanı olan Ayrılmaz İkili Türkçede Fransız yazar ve filozof Simone de Beauvoir’ın fazla kişisel bulduğu için zamanında yayınlamamayı tercih ettiği, manevi kızı Sylvie Le Bon de Beauvoir tarafından yakın zaman önce gün yüzüne çıkarılan Ayrılmaz İkili, Margaret Atwood’un önsözüyle Türkçede...

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Sylvie, tanıştıkları andan itibaren güzel ve bilgili sınıf arkadaşı Andrée’ye hayranlık besler, onun dikkatini çekmek ve sevgisine karşılık almak için elinden geleni yapar.

Zamanla aralarında sıkı bir dostluk gelişir, ancak bu dostluk çoğu zaman Andrée’nin fırtınalı gönül ilişkilerinin, kaprisli mizacının ve otoriter annesinin gölgesinde kalır.

Otoriteye karşı gelmek

Anlayışlı ve gözlemci Sylvie çatışan ideallere ve otoriteye karşı kendi fikirlerini inşa ederken, kadınların istek ve arzularına pek önem verilmeyen bir toplumda arkadaşıyla birlikte yetişkinliğe adım atar, onun sırdaşı olur.

Otobiyografik roman

Simone de Beauvoir’ın otobiyografik romanı, fazla kişisel bulduğu için yayınlamamayı tercih ettiği, manevi kızı Sylvie Le Bon de Beauvoir tarafından kısa bir süre önce gün yüzüne çıkarılan Ayrılmaz İkili, ikonik yazarın ergenlik döneminin, çocukluk arkadaşı Zaza Lacoin’le kurduğu dönüştürücü ve trajik dostluğun hayatını ve yazarlığını nasıl etkilediğini hissettiren otobiyografik bir roman.

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Yazara dair...

1908’de, burjuva bir ailenin en büyük kızı olarak Paris’te doğdu. Sıkı bir Katolik eğitimiyle yetiştirildi, manastır okullarına gönderildi fakat 14 yaşındayken dinî inancından vazgeçti, odağını matematik, edebiyat ve felsefeye kaydırdı.

Sorbon­ne’da aldığı felsefe eğitiminin ardından 1943’e kadar Marsilya, Rouen ve Paris’te öğretmenlik yaptı. 21 yaşında yolu Jean-Paul Sartre’la kesişince aralarında hem hayatlarını hem de felsefi görüşlerini şekillendirecek ve ömürleri boyunca sürecek bir ilişki başladı.

Paris'te yaşamını yitirdi

1945’te o ve Sartre, aylık bir inceleme dergisi olan Les Temps modernesi kurdu. Uzun kariyeri boyunca sayısız kurgu ve kurgu dışı eser yayınladı. 1949’da yaz­dığı İkinci Cinsiyet modern feminizm hareketinin öncü eseri olarak kabul gördü ve feminist edebiyatın klasiklerinden birine dönüştü. Mandarinler‘le 1954’te Goncourt Ödülü kazandı. 1986’da Paris’te öldü ve Sartre’ın yanına gömüldü.

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