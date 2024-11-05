Sinem Sal, acıların yoğunluğunda bir kız çocuğunun hikayesini Mihrap kitabında anlatıyor

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Sinem Sal son romanı Mihrap ile okurlarını, 1980’lerin toplumsal ve kültürel çalkantılarını küçük bir kız çocuğunun gözünden hem güldüren hem düşündüren bir yolculuğa çıkarıyor.

Sal, romanında okuyucularına sert ve samimi bir Türkiye portresi sunarken; Mihrap’ın masumiyet dolu trajik yolculuğunda bireylerin umut, dirayet ve hayal gücü ile ayakta kalma çabalarını mahalle kültürü, aile bağları, dostluklar ve çocukluk masumiyeti arka planında okuyucuya derinlemesine hissettiriyor.

Roman boyunca, Mihrap’ın ailesi, komşuları ve arkadaşlarıyla örülü küçük dünyasında yaşadığı sevinçler ve hayal kırıklıkları, dönemin politik ve sosyal değişimlerinin etkisini ortaya koyuyor. Mihrap, bazen komik bazen dokunaklı bir dille kaleme alınan anıları aracılığıyla hayatın içinden geçen güçlü bir karakter olarak resmediliyor.

GÜÇLÜ ANLATIM, SAMİMİ DİL...

Mihrap, Sinem Sal’ın içten anlatımı ve güçlü kalemiyle Türk edebiyatında toplumsal hafızaya katkı sunan nadir romanlardan biri olarak öne çıkıyor.

12 Eylül döneminde babasını kaybeden on yaşındaki Mihrap, darbeyle değişen hayatlarını babasının ölümüyle okur. Kırkına kadar ölü, evini ziyaret eder derler. Mihrap da kırk gün içinde darbeyi ortadan kaldırırsa babasının döneceğine inanır.

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BİR KIZ ÇOCUĞUNUN HİKAYESİ

Sinem Sal’ın Bizim Zamanımız’la yarattığı neşeli dram türünde ilerleyen roman bir çocuğun yas sürecini neşelendirmeye çalışmasının hikâyesidir. Korkuları kadar cesareti, ızdırabı kadar neşesi olan bir çocuğun hikâyesi. Büyüdüğünde Mihrap olacak bir kız çocuğunun hikâyesi.

Yazar ve şair Sinem Sal

"ACILARI ANLATMAK İÇİN...."

"Acımı anlatacak kadar şarkı, teşekkür edecek kadar İngilizce biliyorum ama acımı geçirecek kadar şarkı, derdimi anlatacak kadar Türkçe bilmiyorum."