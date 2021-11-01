Sınırlarla çevrili sınırsız bir aşk: Kolera Günlerinde Aşk

Kolera Günlerinde Aşk, Florentino Ariza adlı genç bir adamın, başlayan fakat sonu bir türlü gelmeyen derin aşkını konu ediniyor. Roman, yazarın en önemli eserleri arasında yer alıyor.

1982'de Nobel Edebiyat Ödülü almaya hak kazanan Marguez, çağdaş dünya edebiyatının önemli kalemleri arasında yer alıyor. Büyülü gerçekçilik akımının da temsilcilerinden olan Gabriel García Márquez'in Kolera Günlerinde Aşk romanı, tam anlamıyla bir edebiyat şölenidir.

Kırmızı Pazartesi, Yüzyıllık Yalnızlık, Albaya Mektup Yok, On İki Gezici Öykü ve daha pek çok roman ve hikayeye imza atan yazar, 2014'te hayatını kaybetti. Geriye biz okurlara da büyük miras bıraktı. Bu mirasa da sahip çıkmam hepimizin ortak görevi...

KOLERA GÜNLERİNDE AŞK

Kolera Günlerinde Aşk, terk edilmiş bir sevgilinin, yeniyetmelik yıllarından başlayıp yaşlılığın alacakaranlığına dek süren yarım yüzyıllık aşkının öyküsü.

Büyülü gerçekçilik akımının büyük ustası Gabriel García Márquez, bu romanı tam bir destana dönüştürüyor: aşkın, deli-akıllı, yabanıl-evcil, tensel-romantik tüm biçimlerinin pastoral bir şiirin büyüsüne büründüğü bir destan.

BİTMEYEN BİR AŞK

XIX. yüzyılın XX. yüzyıla dönüştüğü bir zaman dilimini kapsayan bu bitmeyen aşkın gerisinde, çağdaşlaşma çabası içindeki bir toplumun sorunlarını, özellikle taşra kentsoyluluğunun saçmalıklarını ince bir alayla gözler önüne seriyor.

Sayfa: 448

YÜZYILLIK YALNIZLIK KADAR DEĞERLİ

Roman boyunca aşk acılarının lirik esintileri arasında, García Márquez’in insancıl mizahı sürekli olarak duyuruyor kendini. Bu nitelikleriyle Kolera Günlerinde Aşk, bu büyük yazarın eserleri içinde, başyapıtı sayılan Yüzyıllık Yalnızlık’ın hemen yanında yerini alıyor.

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com