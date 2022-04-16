Siyaset pratiğinin kuramsal bir tercümesi: Çağdaş Siyaset Teorisi

Muhammed Ağcan’ın derlediği kitap, okurlara çağdaş teorik kaynakları, temsilleri ve yolları tanıtmayı, böylelikle Türkiye’nin genel siyasal durumuna dair düşünme çabasına bir katkı sunmayı amaçlıyor.

Siyaset pratiğinin toplumsal hayatta son derece belirleyici olduğu Türkiye; kurumları, aktörleri, söylemleri, üslubu ve normlarıyla oldukça yoğun ve zengin tecrübeleri mümkün kılan bir siyasal dünya. Peki, bu ülkede farklı biçimlerde yaşanan siyasal tecrübeler, teorik bakımdan nasıl bir görünüm sunuyor?

İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları tarafından yayınlanan, Muhammed A. Ağcan’ın derlediği Çağdaş Siyaset Teorisi, bu soruyu ve cevaplarını önemseyen okurlara çağdaş teorik kaynakları, temsilleri, yolları tanıtmayı ve böylelikle genel siyasal duruma dair düşünme çabasına bir katkı sunmayı amaçlıyor.

Kitap, Türkiye siyasetinin teorik bir soruşturmasını yapmak ya da düşünsel birikimini, ortaya çıkararak değerlendirme yoluna gitmek yerine siyaset pratiğine dair tartışmaları şekillendirecek teorik çerçeveyi çizen makaleleri bir araya getiriyor.

Katkı sunanlar

Makaleler, Ahmet Okumuş, Ali Aslan, Ali Kaya, Arda Güçler, Aslı Çalkıvik, Başak İnce, Elif Madakbaş Gülener, Eylem Özdemir, Feyzullah Yılmaz, Muhammed A. Ağcan, Ömer Taşgetiren, Uğur Altuntaş ve Ünsal Doğan Başkır tarafından kaleme alındı.

Teori ve yaklaşımlar

Siyaset teorisinin belli başlı tartışma alanları, kavramları ve meseleleri, üç kısımdan oluşan kitapta kendine yer buluyor.

İlk kısımda, siyaset araştırmalarını belirli sorun ve konu alanlarına odaklanarak görece bütünlüklü bir kavramsal çerçeve içinde yürüten teori ve yaklaşımlar inceleniyor.

Burada günümüzde siyaset teorisi disiplinindeki ana felsefi yönelimleri ve düşünce hatlarını temsil eden liberalizm, komüniteryanizm, postyapısalcılık, eleştirel teori ve postmarksizm yer alıyor.





Demokrasi ve vatandaşlık

İkinci kısım, demokrasi, vatandaşlık, adalet, toplumsal cinsiyet ve ideoloji gibi siyaset teorisinin anahtar kavramları ile önemli konu başlıklarını içeriyor.

Üçüncü kısımda ise siyaset teorisinin çağdaş araştırma gündemini oluşturan bir dizi sorunsal ve tartışma; cumhuriyetçilik, kozmopolitanizm, karşılaştırmalı siyaset teorisi ve popülizmle ilgili makaleler bulunuyor.

Başvuru kaynağı

Çağdaş Siyaset Teorisi, siyaset bilimciler, akademisyenler, öğrenciler ve siyaset teorisindeki tartışmaları derinlemesine takip etmek isteyen tüm okurlar için güncel bir başvuru kaynağı.

