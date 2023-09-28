Son sayfasına kadar gerilimi azalmayan sert bir hikaye: Ring Yazar Burak Soyer'in bir solukta okunan romanı olan Ring, intikam duygusuyla örülü bir hikaye anlatıyor. Kitabı okuyup bitirdiğinizde derin bir oh çekecek, uzun süre kitabın etkisinde kalacaksınız.

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Yaşamının baharında hayalleri, sevinçleri ve umutları elinden alınmış bir genç adam hayatını acı içinde geçirmesine neden olanlardan intikam almak için neleri göze alabilir?

Uzun yıllar boyunca içinde biriktirdiği öfkesini spor yaptığı ringe yansıtan bu adam intikam planını uyguladıktan sonra artık kimsenin hayatı eskisi gibi olmayacak.

“İntikam soğuk yenen bir yemektir” cümlesini Tolga’nın yaşamı ve 16 yıl sonra uyguladığı planıyla iliklerinize kadar hissedeceksiniz.

Son sayfasına kadar gerilimi azalmayan sert bir hikaye...

Bir ringe tüm hayat sığar mı? Tüm yaşam, bir spor salonunun içinden film şeridi gibi geçer mi?

Yazar Burak Soyer

Geçmişten geleceğe

Tolga, 30’lu yaşlarında genç bir adamdır. Uzun zamandır egzersiz yaptığı, dövüştüğü, ahir ömürdeki deneyimleri mekânın sahibi “Hoca” ile sık sık konuştuğu, yeri geldiğinde çilingir sofrasının kurulduğu bu yer, onun geçmişinden geleceğine bir geçiş köprüsüdür.

Sayfa: 88

Bir intikam...

Sonra bir akşam bu mekânda aniden bir parti organize edilir… Etkinliğin ev sahibi Tolga’dır… Konuklar önemlidir… Kimsenin olacaklardan haberi yoktur…

Burak Soyer’in kaleme aldığı Ring spor destekli alınan “intikamın” çok iyi bir örneği.