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- Sosyal medya ile ilişkimizi belirleyecek kitap: Sosyal Medya Psikolojisi
Sosyal medya ile ilişkimizi belirleyecek kitap: Sosyal Medya Psikolojisi
- Haber Merkezi
- 23.06.2021 - 13:31
- Güncelleme : 23.06.2021 - 13:33
Prof. Dr. Nevzat Tarhan ve Doç. Dr. Aylin Tutgun Ünal editörlüğünde hazırlanan Sosyal Medya Psikolojisi kitabı şimdi raflarda. Sosyal medya kullanım alışkanlıklarını kuramsal, psikolojik ve klinik açılardan etraflıca ele alındığı kitap, sosyal medya ile ilişkimizin nasıl olması gerektiğine dair önemli bilgileri okuyucuyla buluşturuyor.
Okuyucularla buluşturulan kitapta, son dönemlerde hayatımızın odak noktası haline gelen sosyal medya özellikle psikolojik etkisiyle ele alındı.
SOSYAL MEDYA PSİKOLOJİSİ
Sosyal medya kullanım alışkanlıklarına kuramsal, psikolojik ve klinik olmak üzere üç farklı pencereden bakılan kitapta, alanında uzman pek çok ismin makalesi yer alıyor.
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Sayfa: 400
DETAYLI BİR ARAŞTIRMA
Sosyal Medya Psikolojisinde sosyal medyanın; Z kuşağı, ebeveynlik, narsisizm, yalnızlık, alışkanlık, bağlılık, depresyon ve bellek kavramları ile bağı detaylı bir şekilde inceleniyor.
Ergül Tosun
Kitap sayfası için iletişim:
ergul.tosun@ensonhaber.com