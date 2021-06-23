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    Sosyal medya ile ilişkimizi belirleyecek kitap: Sosyal Medya Psikolojisi

    Sosyal Medya Psikolojisi kitabı, yaşamımızın bir parçası olan, günümüzün önemli bir kısmını orada geçirdiğimiz sosyal medyayı psikolojik yönüyle ele alıyor.
    • Haber Merkezi
    • 23.06.2021 - 13:31
    • Güncelleme : 23.06.2021 - 13:33
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    Sosyal medya ile ilişkimizi belirleyecek kitap: Sosyal Medya Psikolojisi

    Prof. Dr. Nevzat Tarhan ve Doç. Dr. Aylin Tutgun Ünal editörlüğünde hazırlanan Sosyal Medya Psikolojisi kitabı şimdi raflarda. Sosyal medya kullanım alışkanlıklarını kuramsal, psikolojik ve klinik açılardan etraflıca ele alındığı kitap, sosyal medya ile ilişkimizin nasıl olması gerektiğine dair önemli bilgileri okuyucuyla buluşturuyor.

    Okuyucularla buluşturulan kitapta, son dönemlerde hayatımızın odak noktası haline gelen sosyal medya özellikle psikolojik etkisiyle ele alındı.

    SOSYAL MEDYA PSİKOLOJİSİ

    Sosyal medya kullanım alışkanlıklarına kuramsal, psikolojik ve klinik olmak üzere üç farklı pencereden bakılan kitapta, alanında uzman pek çok ismin makalesi yer alıyor.

    Sosyal medya ile ilişkimizi belirleyecek kitap: Sosyal Medya Psikolojisi #1

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    Sayfa: 400

    DETAYLI BİR ARAŞTIRMA

    Sosyal Medya Psikolojisinde sosyal medyanın; Z kuşağı, ebeveynlik, narsisizm, yalnızlık, alışkanlık, bağlılık, depresyon ve bellek kavramları ile bağı detaylı bir şekilde inceleniyor.

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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