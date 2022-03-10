Sosyolog, antropolog ve yazar James George Frazer'ın Tabu kitabı

İskoçyalı yazar James George Frazer'ın Tabu kitabı, yazarın anlam veremediğimiz kimi tuhaf davranış ve alışkanlıkları konu ediniyor.

Modern etnografinin kurucusu James George Frazer, geleneklerine sıkı sıkıya bağlı toplumlar ya da adetlerini yerine getirirken epey katılaşabilen kabilelerden öğrendiği anekdotlar eşliğinde, tabuların nasıl çalıştığını açıklıyor.

Frazer Tabu'daki samimi ve ayrıntılı anlatımıyla, kutsal, lanetli, kirli, saf gibi kavramların anlamlarını neredeyse tamamen değiştirecek şekilde ele alıyor.

Belirli kişilere ya da geleneklere saygı gösterme saplantısının toplum için bazen ne kadar zorlayıcı olabileceğini gösteriyor.

TABU

Tüm bunları tabu kavramıyla bağlantılandırarak, bugün sıkça kullandığımız bu sözcüğün orijinal anlamını gözler önüne seriyor.

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JAMES GEORGE FRAZER KİMDİR

James George Frazer, 1854'te İskoçya'da doğdu. Önce Glasgow Üniversitesi, ardından Trinity College, Cambridge'de klasikler üzerine yükseköğrenim gördü ve akademik kariyerine başladı. Antropoloji dersleri vermek üzere Liverpool'a gitti, fakat bir dersin ardından Cambridge'e geri döndü. Altın Dal ile bir antropolog olarak rüştünü ispat etti.





ÇALIŞMA ALANLARI

Din ve mitoloji üzerine yaptığı karşılaştırmalı çalışmalar, dünya çapında akademisyenler tarafından başvurulan önemli kaynaklar haline geldi.

1914'te şövalye ilan edildi. Cambridge, Oxford, Glasgow ve Liverpool üniversitelerinde, Frazer onuruna halka açık sosyal antropoloji dersleri verildi.

Eserleri ağırlıklı olarak totem, büyü, din ve tabu kavramları üzerinedir. Günümüzde modern etnografi ve antropolojinin kurucularından biri olarak görülen Frazer, 1941'de Cambridge'de öldü.

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