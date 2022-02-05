- Haberler
- Kitap Haberleri
- Söz sanatı nedir, dilimize pelesenk olan bazı sözler ve anlamları
Söz sanatı nedir, dilimize pelesenk olan bazı sözler ve anlamları
- Haber Merkezi
- 05.02.2022 - 13:16
Söz sanatları mecaza, anlama ve söze dayalı olarak incelenmektedir. Bununla beraber mecaza dayalı söz sanatlarını sizler riçin listeledik.
İşte bazı söz sanatları ve anlamları...
Teşbih veya Benzetme: İki kelimenin benzerlik göstermesiyle beraber zayıf olanın güçlü olana benzetilmesidir.
Ad Aktarması veya Mecazı Mürsel: Bir kelimenin, aralarında herhangi benzerliğin olmamasıyla birlikte diğer bir kelimenin yerine kullanılmasıdır.
İstiare: Benzetmede kullanılan iki kelimeden sadece birisinin kullanıldığı söz sanatıdır. İstiare yapılırken cümle içerisinde benzetilen veya benzeyen varlıktan sadece birisi bulunmaktadır.
Tariz: Anlatılması istenen kelimenin tam tersi anlamla ifade edilmesine denir. Bununla beraber iğneleme olarak da bilinir.
Kinaye: Kelimenin hem mecaz hem de gerçek anlama gelecek biçimde kullanılmasıdır.
İntak: İnsanların dışındaki varlıklara, insanların konuşma becerisini aktarma sanatıdır.
ANLAMA DAYALI SÖZ SANATLARI
Tenasüp: Mana şeklinde birbiriyle uygun kelimelerin aynı cümlede kullanılmasıdır.
Nida: Cümlenin kuvvetlendirilmesi adına seslenme ve ünlemin yapılmasıdır.
Tevriye: Cümle içinde sesteş kelimelerin uzak anlamlarıyla kullanılmasına denir. Abartma: Olayların veya durumların normalden abartılarak belirtilmesidir.
Hüsnü Talil: Doğal şekilde gerçekleşecek olan olayların, ilgisi olmayan sebebe bağlanması sanatıdır.
Tecahül Arif: Bilinen olayın, bilinmiyormuş gibi yapılması sanatıdır.
Aliterasyon: Hece ve seslerin yenilenerek kullanılmasıdır.
Cinas: Yazımı aynı fakat manaları değişik kelimelerin bir arada kullanılması sanatıdır.