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    Söz sanatı nedir, dilimize pelesenk olan bazı sözler ve anlamları

    Söz sanatı edebiyatta ve günlük dilde gerçek anlamı dışında kullandığımız, mecazi kalıplaşmış deyimlerdir. En çok kullandığımız sözlere ve anlamlarına bakalım.
    • Haber Merkezi
    • 05.02.2022 - 13:16
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    Söz sanatı nedir, dilimize pelesenk olan bazı sözler ve anlamları

    Söz sanatları mecaza, anlama ve söze dayalı olarak incelenmektedir. Bununla beraber mecaza dayalı söz sanatlarını sizler riçin listeledik.

    İşte bazı söz sanatları ve anlamları...

    Teşbih veya Benzetme: İki kelimenin benzerlik göstermesiyle beraber zayıf olanın güçlü olana benzetilmesidir.

    Ad Aktarması veya Mecazı Mürsel: Bir kelimenin, aralarında herhangi benzerliğin olmamasıyla birlikte diğer bir kelimenin yerine kullanılmasıdır.

    İstiare: Benzetmede kullanılan iki kelimeden sadece birisinin kullanıldığı söz sanatıdır. İstiare yapılırken cümle içerisinde benzetilen veya benzeyen varlıktan sadece birisi bulunmaktadır.

    Tariz: Anlatılması istenen kelimenin tam tersi anlamla ifade edilmesine denir. Bununla beraber iğneleme olarak da bilinir.

    Kinaye: Kelimenin hem mecaz hem de gerçek anlama gelecek biçimde kullanılmasıdır.

    İntak: İnsanların dışındaki varlıklara, insanların konuşma becerisini aktarma sanatıdır.

    Söz sanatı nedir, dilimize pelesenk olan bazı sözler ve anlamları #1

    ANLAMA DAYALI SÖZ SANATLARI

    Tenasüp: Mana şeklinde birbiriyle uygun kelimelerin aynı cümlede kullanılmasıdır.

    Nida: Cümlenin kuvvetlendirilmesi adına seslenme ve ünlemin yapılmasıdır.

    Tevriye: Cümle içinde sesteş kelimelerin uzak anlamlarıyla kullanılmasına denir.  Abartma: Olayların veya durumların normalden abartılarak belirtilmesidir.

    Hüsnü Talil: Doğal şekilde gerçekleşecek olan olayların, ilgisi olmayan sebebe bağlanması sanatıdır.

    Tecahül Arif: Bilinen olayın, bilinmiyormuş gibi yapılması sanatıdır.

    Aliterasyon: Hece ve seslerin yenilenerek kullanılmasıdır.

    Cinas: Yazımı aynı fakat manaları değişik kelimelerin bir arada kullanılması sanatıdır.

     


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