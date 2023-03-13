Sözlü geleneğin güçlü anlatısı olan masallar Eva Csaki'nin editörlüğünü yaptığı Macar Masalları, sözlü anlatı geleneğinin güçlü bir panoramasını sunuyor. Masal severlerin mutlaka okuması gereken bir kitap...

Bu masallar günümüzde oluşmamışlardır, belki de yüzlerce, binlerce yıl evvel oluşmuşlardır. Günümüz medyasının ürünleri değildirler, masal anlatan tatlı dede veya ninenin, onları dinleyen çocuklara ve orada bulunan yetişkinlere, hayatı anlamanın bir kılavuzu olarak sunduğu, sözlü olarak aktarılan hikâyelerdir.

Eğer bu yolu seçersen sonu böyle bitebilir, yok eğer ötekini seçersen şöyle, diyerek hayat dersi verir. Eva Csaki'nin kaleme aldığı Macar Masalları'nda bilinmeyen dünyaların keşfine çıkacaksınız.

Masallar sözlü geleneğin önemli ve güçlü anlatı türüdür. Onun için hem Türk masallarını hem de yabancı masalları okumakta fayda var. Macar Masalları kitabı da böyle bir çalışmanın ürünüdür.

Masallarda iyiler hep kazanır, kötüler ise kaybeder. Bizdeki masallarda gökte üç elma düşer ama Macar Masalları'nda neyin düştüğünü siz kitabı okuduktan sonra öğreneceksiniz.

Bu kitapta elbette kötüler vardır ama ve biliyoruz ki kötüler kaybeder. Masal severler; haydi Macar Masalları'na...

Çocuklar, ana babalarının mum ışığı altında anlattıkları hikâyeleri hayranlıkla dinlemişlerdir ve bu sayede hayatın kendisini öğrenmişlerdir. Ejderhadan korkmamışlardır, çünkü onun alt edilebilir olduğunu öğrenmişlerdir.

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Bir geleneğin mücadelesi

Bu, geleneğin zamanla olan mücadelesidir ve anlayanların bunlardan öğreneceği şeyler vardır. İster Sanskrit, ister Türk, ister Alman ya da Macar masalı olsun, daha yaşlı olan insanın henüz deneyimsiz olana yardım etmek isterken kullandığı o tecrübeler hepsinde aynı şekilde mevcuttur. Halk masalları değerleri aktarırlar, onlar sayesinde güçlü kılalım kendimizi.