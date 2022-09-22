Staocu felsefecilerinden olan Marcus Aurelius'un kaynak kitabı: Kendime Düşünceler

Marcus Aurelius'un Kendimi Düşünceler kitabı önemli kaynak özelliği taşıması yanında, aynı zamanda ünlü filozofun derslerinden oluşmaktadır.

Marcus Aurelius'un en önemli kitabı olan Kendime Düşünceler, ünlü filozofun düşüncelerinden ve derslerinden oluşuyor.

Marcus Aurelius MS 121 yılında Roma’da doğdu. Fronto, Apollonius Chalcedonius gibi döneminin önde gelen hatip ve filozoflarından özel dersler aldı. MS 161-180 yılları arasında Roma İmparatoru olarak hüküm sürdü.

Stoacı İmparator, Filozof İmparator gibi sıfatlarla anılan Marcus Aurelius, barışçı bir insan olmasına rağmen hükümdarlığının çoğunu seferlerde geçirdi.

MS 169 yılı sonlarında Germen kavimlerine karşı düzenlenen bir sefer esnasında yazmaya başladığı Kendime Düşünceler, Stoacılık, özellikle de Roma Stoası açısından büyük bir öneme sahiptir.

Sağlam bir eşitlik ve özgürlük inancına sahip olan Marcus Aurelius, imparatorluğu boyunca doğayı bilip anlayarak yaşamaya çalışmış, her şeyin ortasına insanı koymuştur.





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Kendime Düşünceler

Günlük olarak kaleme alınmış bir özdeyişler ve düşünceler derlemesi denebilecek Kendime Düşünceler eserinde kendinden önceki caesarları ve filozofları eleştirmekle kalmayıp, kendi kendini de sorguya çekerek bir vicdan muhasebesi de yapar. Sonraki kuşaklara, kilise düşünürlerine, Rönesans’a da temel olan Kendime Düşünceler, Stoa felsefesinin anlaşılması açısından günümüzde de çok değerli bir kaynaktır.