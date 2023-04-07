Stephan King'in "13" sayısından olan korkusu Amerikalı korku romanlarının yazarı Stephan King, korku romanlarıyla korkuturken aynı zamanda kendisi de korkuyor. Hem de 13 sayısından...

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Amerika edebiyatının usta isimlerinden olan Stephan King'i dev tabri caizse tuğla kalınlığındaki kitaplarıyla biliyoruz. Yazdığı her kitap okurlar tarafından keyifle okunuyor. Aynı zaman günümüzde korku edebiyatı denilince akla gelen ilk isim olan Stephan King'in tuhaf bir korkusu var.

Ünlü yazar 13 sayısından korkuyormuş. Bunun sebebine geleceğiz ama; Stephan King yazdığı eserlerle hep korkutuyor. Kendisi de bir sayıdan korkacağını hiç düşünemezdik.

Stephen King günümüzün en önemli korku hikayeleri yazarıdır. Birçok eser yazmış ve bu eserleri dünya çapında çok satmıştır. Birçok kişi King’in korkunç hikayelere olan ilgisi sebebiyle onun bu tip meselelerden korkmadığını düşünür.

Panik atak yapan korku

Fakat King 13 sayısından ölümüne korkar. Bu korku birçok insanda panik atak gibi fiziksel tepkilere de sebep olur.

King’de ise bu korku kendini daha farklı şekillerde gösterir. Örneğin 13 basamaklı bir merdivenden çıkarken son iki basamağı bir adımla çıkar. Böylelikle toplamda 12 adım atmış olur.

13 sayısı korkusu

Ya da bir kitabı okurken 94, 193, 382 gibi sayılarda asla mola vermez çünkü bu sayılardaki rakamların toplamı 13 etmektedir. Özellikle 1984 yılında bu korkusu daha da güçlenir çünkü o yıl evliliklerinin 13. yıldönümüne ve kızının 13. yaşına denk gelmiştir ve o zamana kadar yayınladığı kitap sayısı 13’tür.

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