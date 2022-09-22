Petrol
89.79
-0.04%
Euro
18.1461
0.65%
Dolar
18.3627
0.19%
Altın
979.16
-0.75%
Borsa
3262
0.49%
Bitcoin
351.396
0.01%
BTXN Coin
8.13
1.87%
Bitexen
14ºC
İstanbul
Hafif yağmur 14 C

    Stephan King'in sinemaya uyarlanan hafızalarda yer alan kitabı: Esaretin Bedeli

    Amerikalı yazar Stephan King'in aynı adla sinemaya uyarlanan hem çok okunan hem de çok izlenen Kuşku Mevsimi ve Esaretin Bedeli kitabı, yazarın başyapıtlarından biridir.
    • Haber Merkezi
    • 22.09.2022 - 09:26
    • Güncelleme : 22.09.2022 - 09:35
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Stephan King'in sinemaya uyarlanan hafızalarda yer alan kitabı: Esaretin Bedeli

    Usta yazar Stephen King'in novela türündeki öykülerinden oluşan Kuşku Mevsimi, en fazla "Shawshank Redemption" adlı filme çekilmiş öyküsüyle büyük ilgi gördü. Ülkemizde "Esaretin Bedeli" ismiyle hafızalara kazınan film, Amerikan Film Enstitüsü'nün hazırladığı "En İyi 100 Film" listesinde yer almaktadır.

    Stephan King in sinemaya uyarlanan hafızalarda yer alan kitabı: Esaretin Bedeli #1

    Üç öykülük kitap

    Bugüne dek pek çok yapıtı film ve TV dizisi olarak yorumlanan yazarın Kuşku Mevsimi adlı romanında; Yetenekli Öğrenci, Esaretin Bedeli (Shawshank Redemption) ve Solunum Metodu adlı üç öykü bulunuyor. Stephen King, Kuşku Mevsimi ile yalnızca korku ve gerilimde değil dram türünde de usta bir yazar oduğunu kanıtlıyor...

    Oscar'a aday olan film

    Esaretin Bedeli, Andy ve Red isimli iki mahkumun parmaklıklar ardında kurdukları dünyanın hikayesini anlatıyor. Andy Dufresne, genç ve başarılı bir bankerdir. Karısını ve karısının sevgilisini öldürmek suçundan yargılanır ve ömür boyu hapis cezası alır.

    Shawsank Hapishanesi'nde dayak, işkence, tecavüz, her türlü durum yaşanmaktadır fakat Andy gene de hayata bağlı ve iyimserdir.

    Stephan King in sinemaya uyarlanan hafızalarda yer alan kitabı: Esaretin Bedeli #2

    Sıkı bir dostluk...

    Bu tutumu etrafındakileri de etkiler. Andy umutlu bakış açısıyla çevresindeki tüm mahkumları, parmaklıklar arkasında bile özgür bir yaşam olabileceğine inandırır. Andy'nin bu çabalarına ortak olacak bir arkadaşı da olacaktır.

    Red.Bir Stephen King uyarlaması olan filmde Morgan Freeman ve Tim Robbins başrolde. Film, 1995'te, aralarında en iyi film adaylığı da olmak üzere tam 7 dalda Oscar'a aday gösterildi.





    Almanya'da hastaneler iflas tehlikesiyle karşı karşıya
    Dünya

    Almanya'da hastaneler iflas tehlikesiyle karşı karşıya

    Genç Türk kadını milyonerlik yolculuğunu anlatıyor
    Advertorial

    Genç Türk kadını milyonerlik yolculuğunu anlatıyor

    Stefan Kuntz kadro tercihini açıkladı
    Milli Takımlar

    Stefan Kuntz kadro tercihini açıkladı

    Görüş Bildir