Stephan King'in sinemaya uyarlanan hafızalarda yer alan kitabı: Esaretin Bedeli

Amerikalı yazar Stephan King'in aynı adla sinemaya uyarlanan hem çok okunan hem de çok izlenen Kuşku Mevsimi ve Esaretin Bedeli kitabı, yazarın başyapıtlarından biridir.

Usta yazar Stephen King'in novela türündeki öykülerinden oluşan Kuşku Mevsimi, en fazla "Shawshank Redemption" adlı filme çekilmiş öyküsüyle büyük ilgi gördü. Ülkemizde "Esaretin Bedeli" ismiyle hafızalara kazınan film, Amerikan Film Enstitüsü'nün hazırladığı "En İyi 100 Film" listesinde yer almaktadır.





Üç öykülük kitap

Bugüne dek pek çok yapıtı film ve TV dizisi olarak yorumlanan yazarın Kuşku Mevsimi adlı romanında; Yetenekli Öğrenci, Esaretin Bedeli (Shawshank Redemption) ve Solunum Metodu adlı üç öykü bulunuyor. Stephen King, Kuşku Mevsimi ile yalnızca korku ve gerilimde değil dram türünde de usta bir yazar oduğunu kanıtlıyor...

Oscar'a aday olan film

Esaretin Bedeli, Andy ve Red isimli iki mahkumun parmaklıklar ardında kurdukları dünyanın hikayesini anlatıyor. Andy Dufresne, genç ve başarılı bir bankerdir. Karısını ve karısının sevgilisini öldürmek suçundan yargılanır ve ömür boyu hapis cezası alır.

Shawsank Hapishanesi'nde dayak, işkence, tecavüz, her türlü durum yaşanmaktadır fakat Andy gene de hayata bağlı ve iyimserdir.





Sıkı bir dostluk...

Bu tutumu etrafındakileri de etkiler. Andy umutlu bakış açısıyla çevresindeki tüm mahkumları, parmaklıklar arkasında bile özgür bir yaşam olabileceğine inandırır. Andy'nin bu çabalarına ortak olacak bir arkadaşı da olacaktır.

Red.Bir Stephen King uyarlaması olan filmde Morgan Freeman ve Tim Robbins başrolde. Film, 1995'te, aralarında en iyi film adaylığı da olmak üzere tam 7 dalda Oscar'a aday gösterildi.













