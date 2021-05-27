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    Stephan King'in Yeşil Yol kitabının başarı sırrı

    Amerikalı yazar Stephan King'in yayınlandığında büyük ses getiren romanı Yeşil Yol, sinemada da aynı başarıyı gösterdi. Yeşil Yol, yazarına büyük bir başarı getirdi.
    • Özel İçerik
    • 27.05.2021 - 13:01
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    Stephan King'in Yeşil Yol kitabının başarı sırrı

    Yeşil Yol, Amerikalı korku ve gerilim kitaplarının sevilen ismi Stephen King'in 1996 yılında yayımladığı korku/gerilim romanının adıdır. Özgün adı The Green Mile olan eser bir seri romandır.

    Artık çoğunlukla tek kitapta toplanarak roman olarak yayımlanmaktadır. Yeşil Yol'daki başarının sırrı ise, yazarın hapishane koşullarını gerçekçi biçimde dile getirmesi ve kitapta geçen güçlü diyalogların öne çıkmasıdır.

    Stephen King bu romanını yayımlarken farklı bir üslup denedi ve tıpkı Victoria devri İngiliz yazarı Charles Dickens'ın zamanında yapıldığı gibi romanını bir yandan yazmaya devam ederken, biten bölümleri küçük ciltler (veya fasiküller de denebilir) halinde yayımladı.

    ALTI BÖLÜMDE YAZILDI

    Roman 6 bölümde tamamlandı. Her biri 60-70 sayfa olan ince ciltler 6 değişik alt başlık altında her ay yayımlanmak suretiyle 6 ayda tamamlandı. Tamamlandığında toplam 400 sayfa olmuştu.

    Stephan King in Yeşil Yol kitabının başarı sırrı #1

    Filmden bir sahne

    ÇOK SATANLAR LİSTESİNE GİRDİ

    Her bir cildi ayrı ayrı New York Times'ın çok satanlar listesine girmiş olan roman, 1999'da sinemaya aktarıldıktan sonra tek cilt halinde de yayımlanmıştır. Bu tek ciltlik versiyonu da yine çok satan kitaplar listesinde yerini almıştı.

    Stephan King in Yeşil Yol kitabının başarı sırrı #2

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    Sayfa: 428

    YÜRÜYEN ÖLÜ...

    Roman 1930'larda ABD'de ağır suçlar işlemiş ve idam cezaları almış mahkûmların bulunduğu Could Mountain hapishanesinin E bloğunda geçer ve hapishane gardiyanlarından Paul Edgecombe'un ağzından anlatılır. Ölüm sıralarını bekleyen mahkûmlara bir de isim takılmıştır: Yürüyen ölü...

    Stephan King in Yeşil Yol kitabının başarı sırrı #3

    Stephan King

    HAYATLARI DEĞİŞTİREN BİR MAHKUM

    Mahkûmlar İhtiyar Sparky (Kıvılcım saçan) diye adlandırdıkları elektrikli sandalyede cezalarının infaz edilmesi için sıralarını beklerlerken, buraya getirilen dev cüsseli ve saf kalpli John Coffey adındaki mahkûm başta Paul Edgecombe olmak üzere herkesin hayatını değiştirecektir.

    Romanı okuduktan sonra filmini mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Dram türündeki filmi izlerken gözleriniz dolacak.

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com


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