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    Steven Erikson'nun Ölühane Kapıları, Malazan Yitikler Kitabı 2

    Steven Erikson beni kendine hayran bırakıyor. Eserleri sadece bir avuç kitabın başarabildiğini gerçekleştiriyor: Okurun gerçeklik algısını değiştiriyor.
    • Haber Merkezi
    • 23.06.2022 - 13:34
    • Güncelleme : 23.06.2022 - 14:58
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    Steven Erikson'nun Ölühane Kapıları, Malazan Yitikler Kitabı 2

    Zamanın ve kumların ölü uygarlıkların üzerini örttüğü, bir zamanlar denizken artık ölümcül güneşin kavurduğu Kutsal Raraku Çölü… Malazan İmparatorluğu hâkimiyeti altındaki Yedi Kent kıtasında esen sıcak çöl rüzgârlarında bir isyanın fısıltıları taşınmaktaydı.

    Raraku Çölü’ndeki saklı bir vahada, Sha’ik ismindeki peygamber, Dryjhna Kıyamet Kitabı’nın eline teslim edilmesini bekliyordu. Kehanete göre, Sha’ik kitabı açtığında, intikam tanrıçası uyanacak ve Yedi Kent hürriyetini geri almak için ayaklanacaktı.

    Yedi Kent...

    Yedi Kent kıtasında gerçekleşmeyi bekleyen tek kehanet bundan ibaret değildi. Hayvan cismine bürünebilen şekildeğiştirenler, verilmiş kadim bir sözün peşinden Yedi Kent’e akın ediyor, hem çölde hem de büyülü kovanlarda birbirleriyle çatışıyorlardı.

    Kana susamış çöl kumlarını besleyen bu çatışmalar, Yedi Kent’i hiç olmadığı kadar tehlikeli ve korkunç bir yer hâline getiriyordu.

    Steven Erikson nun Ölühane Kapıları, Malazan Yitikler Kitabı 2 #1

    Tanrılar, entrikalar

    Tanrıların faniler üzerindeki acı oyunları devam ediyor, kumlara gömülü sırlar keşfedildikçe fanilerin entrikalarının ne kadar önemsiz olduğu açığa çıkıyordu. Ancak ne tanrıların ne de fanilerin hesaba kattığı bir gerçek vardı: Tanrılar da entrikalara kurban gidebilirlerdi.

    Kitap hakkında görüşler

    "Erikson öyle gerçekçi, öyle efsunlu dünyalar yaratıyor ki oradan ayrılmak istediğinden emin olamıyor insan.”

    Michael A. Stackpole

    "Elinizden düşüremeyeceğiniz, soluk soluğa, George R. R. Martin'in eserlerindeki vahşiliğe sahip bir kitap."

    Elizabeth Haydon

    "Yılın en iyi fantastik eserlerinden biri."

    SF Site


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