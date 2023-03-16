Stoacı felsefenin en önemli metinlerinden olan, Marcus Aurelius'un Kendime Düşünceler kitabı Filozof imparator Marcus Aurelius'un; Epiktetos, Herakleitos, Sokrates ve Platon gibi felsefecilere atıflar yaptığı ölümsüz metni Kendime Düşünceler...

Batı felsefesinin tek filozof-imparatoru Marcus Aurelius, günümüzde hem politikacı hem de düşünür kimliğiyle adından söz ettiren Roma hükümdarlarından biridir. Savaşlarla geçen yaşamı boyunca hayranlıkla felsefe metinleri okumuş, Germen kavimleriyle savaştığı sırada cephede yazdığı Kendime Düşünceler'le dünya felsefe tarihine önemi yadsınamaz bir eser kazandırmıştır.

Bugün hâlâ Stoacı felsefenin en önemli metinlerinden biri olarak okunan Kendime Düşünceler, Stoacı düşüncenin modern dünyaca anlaşılmasını sağlamış başlıca metinlerden biridir.

Aurelius bu ölümsüz metinde kendinden önceki Roma hükümdarlarının ve kendisinin yönetim şekillerini sorgular; kocaman bir kente benzettiği evreni, insanı merkezine alarak irdeler.

Roma Stoası açısından büyük bir öneme sahiptir.Sağlam bir eşitlik ve özgürlük inancına sahip olan Marcus Aurelius imparatorluğu boyunca doğayı bilip anlayarak yaşamaya çalışmış, her şeyin ortasına insanı koymuştur.

Günlük olarak kaleme alınmış bir özdeyişler ve düşünceler derlemesi denebilecek Kendime Düşünceler eserinde kendinden önceki caesarları ve filozofları eleştirmekle kalmayıp, kendi kendini de sorguya çekerek bir vicdan muhasebesi de yapar.

Sonraki kuşaklara, kilise düşünürlerine, Rönesans’a da temel olan Kendime Düşünceler, Stoa felsefesinin anlaşılması açısından günümüzde de çok değerli bir kaynaktır.

Sayfa: 184

Yaşamdaki izler

Aurelius için yaşamdaki her bir ayrıntı bütünün iyiliğine hizmet eder; bu yüzden akıl yürütme kabiliyetini kullanarak doğayı, evreni ve kendisini araştırmaya mecburdur insan.

Marcus Aurelius, 121-180 yılları arasında yaşamış hem en büyük Roma imparatorlarından hem de en önemli Stoacı filozoflardan biridir.

Aurelius'un Kendime Düşünceler'i, evrene, akla, ölüm ve acıyla başa çıkmaya, kendi eylemine karar vermeye, logosun izinden gitmeye dair, kısacası yaşama nasıl bakması gerektiğine ve onu nasıl sürdüreceğine dair kendi için yazdığı derin düşüncelerden ve aforizmalardan oluşmaktadır.

Hala geçerliliğini korumakta olan öğüt niteliğindeki notlarla, Kendime Düşünceler evrensel bir niteliğe sahiptir.