Ödüllü çocuk kitapları yazarı ve editörü Davina Bell’in Su Altında Süslü Kostüm Geçidi ve Sevgi Şemsiyesi Altında isimli çocuk kitapları, ilk kez VBKY sayesinde minik kitapseverlerle buluşuyor.

VakıfBank Kültür Yayınları (VBKY) çocuk edebiyatı kitaplığı, yeni eserlerle çocukları eğlenceli bir dünyaya davet ediyor.

Avustralyalı ödüllü yazar Davina Bell’in resimli kitapları “Su Altında Süslü Kostüm Geçidi” ve “Sevgi Şemsiyesi Altında”, Dr. Müge Akbulut’un Türkçe çevirisiyle yayınandı.

Uzman pedagog ve psikolog onaylı eserler, 6 yaş ve üzeri yaş grubu için hazırlandı.

CESARETİNİ TOPLAMAK BAZEN ZAMAN ALIR

Çocukların ebeveynleriyle birlikte okuyabileceği eğitici ve öğretici hikâyeler, ödüllü illüstratör Allison Colpoys’un rengârenk çizimleriyle canlanıyor.

Alfie ile küçük şapkalı büyük bir ahtapotun hikâyesinin anlatıldığı “Su Altında Süslü Kostüm Geçidi”, utanç, endişe ve korku duyan bir çocuğun cesaretini toplayabilmek için tek ihtiyacının biraz zaman olduğunu hatırlatıyor.





Sayfa: 32

DİKKAT ÇEKEN KİTAP

Çocuklarda gelişebilen sosyal fobi konusunun da işlendiği kitap, hassas bir çocuğun duygularına empati ve incelikle yaklaşılması gerektiğine dikkat çekiyor.

SEVGİ ŞEMSİYESİ ALTINDA

Yaratıcı ikili Bell ve Colpoys’un bir diğer kitabı “Sevgi Şemsiyesi Altında”, ebeveynler ve çocuklar arasındaki koruyucu sevgi ve güven bağını anlatıyor.

Kitap, bakım veren kişilerden ayrılık kaygısı yaşayan, hastalık ya da iş gibi çeşitli sebeplerle sevdiklerinden uzak kalan çocukların güvende hissetmelerini, sevilmelerini ve kabul görmelerini şemsiye metaforu üzerinden ele alıyor.





Sayfa: 36

SEVGİ EN GÜÇLÜ DUYGUDUR

Sevginin gücü ve sessiz zarafeti hakkında yazılan eser, hangi zorluklarla karşılaşırlarsa karşılaşsınlar, çocukların her zaman ve her koşulda ebeveynlerinin sevgilerine sahip olacaklarına dikkat çekiyor.

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com