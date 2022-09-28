Şu Çılgın Türkler romanının yazarı Turgut Özakman'ın ölüm yıl dönümü

Tarihçi ve yazar Turgut Özakman 9 yıl önce hayatını kaybetti. Usta yazarın kaleme aldığı Şu Çılgın Türkler romanı adeta yok satmıştı. Özakman, Milli Mücadele yıllarını destansı biçimde anlattı.

Turgut Özakman, Milli Mücadelenin romanını yazmaya o gün karar vermiş. Şu Çılgın Türkler 57 yıllık bir araştırmanın ürünüdür. Şu Çılgın Türkler, dünyadaki en meşru, en ahlaklı, en haklı, en kutsal savaşlardan birinin, emperyalizme karşı verilmiş ve kazanılmış ilk kurtuluş savaşının, bir millileşme ihtilalinin romanıdır.

Cumhuriyetimize karşı yapılan saldırıların en yoğun olduğu şu günlerde, cumhuriyetin kılık değiştire değiştire gelen emperyalizme rağmen nasıl kazanıldığının eşsiz öyküsü.

2013'te hayatını kaybeden tarihçi- yazar Turgut Özakman, tarihi edebileştirerek sunan bir yazardı. Öyle ki, yazdığı her kitap, roman adeta yokları sattı. Kısa sürede bütün okurların beğenisini kazanan yazarın nitekim en önemli romanı Kurtuluş Savaşı'nın destansı hikayesini anlattığı Şu Çılgın Türkler'dir...

Romanda Anadolu'nun baştan sonra düşman kuvvetlerine karşı verdikleri mücadele anlatılırken, edebi tattan da ödün verilmiyor. Şu Çılgın Türkler romanı, gerçek azmin ve zaferin adıdır.

Yazar Turgut Özakman, sırtına çantasını yüklenip Kurtuluş Mücadelesi verilen yerleri karış karış gezdi. Gittiği yerlerde büyük bir emekle tek tek bilgi ve belgeleri topladı.

Nihayetinde ise etkisi yıllarca devam edecek Şu Çılgın Türkler adlı belgesel roman türündeki eserini ortaya koydu. Şu Çılgın Türkler, Türk milletinin bağımsızlığı uğruna neleri göze aldığını ve ne zorluklardan geçtiğini bir kez daha okuyucuya anlatıyor.

Bu vesileyle usta yazarı sevgi ve saygıyla anarken, hayatından bir kesit sunuyoruz...

Turgut Özakman, 1 Eylül 1930’da Ankara'da doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Bir süre avukatlık yaptı. Köln Üniversitesi Tiyatro Bilimi Enstitüsü’ne devam ettikten sonra Devlet Tiyatrosuna Edebi Kurul raportörü olarak girdi.

TRT’de Program Müdürlüğü, Merkez Program Daire Başkanlığı, Genel Müdür Yardımcılığı, Devlet Tiyatrolarında Genel Müdür Başyardımcılığı ve dört yıl Genel Müdürlük yaptı.

Radyo-Televizyon Yüksek Kurulu’nda (1988-1994) üyelik ve Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. DTC Fakültesi Tiyatro Bölümü'nde 30 yıl dramatik yazarlık dersi öğretim görevlisi olarak çalıştı.

Şu Çılgın Türkler

Birçok oyun, senaryo, roman, tarih konusunda araştırma kitapları yazdı. Çeşitli ödüllerin yanı sıra 1999’da, "Türk toplumunun kültür ve sanat hayatına katkı ve hizmetlerinden dolayı" Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’ne değer görüldü. 2005’te yayınlanan ve büyük yankı uyandıran Şu Çılgın Türkler adlı belgesel romanı dolayısıyla büyük beğeni aldı.

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Turgut Özakman öldü

Senaryosunu yazdığı Dersimiz: Atatürk kitabı, filmiyle birlikte 2010’da okurlarıyla buluştu. Çanakkale 1915 filmi 2012’de gösterime sunuldu Tiyatro oyunları ve senaryolarıyla çok geniş bir izleyici kitlesine; kitaplarıyla milyonlarca okura ulaşan Turgut Özakman, 28 Eylül 2013’te aramızdan ayrıldı.