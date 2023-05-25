Sultan'uş Şuara olarak bilinen, bir dava adamı ve şairi olarak Necip Fazıl Kısakürek Sultanu'ş Şuara olarak bilinen Türk şiirinin büyük ustası Necip Fazıl Kısakürek'in 40'ıncı ölüm yıl dönümü. Necip Fazıl Kısakürek şiirleri ve sözleriyle Türk edebiyatında derin izler bıraktı. Özellikle kendisi gibi şair olan ve yıldızları hiçbir zaman barışmayan Nazım Hikmet'le olan edebi ve fikri tartışması edebiyatta önemli yere sahiptir.

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Şair, yazar ve düşünür Ahmet Necip Fazıl Kısakürek, savcılık ve hakimlik görevlerinde bulunan hukukçu Abdülbaki Fazıl Bey ile Girit muhaciri bir ailenin kızı olan Mediha Hanım'ın çocuğu olarak 26 Mayıs 1904'te dünyaya geldi.

Çocukluğunu, dönemin ünlü hakimlerinden büyükbabası Mehmet Hilmi Bey'in Çemberlitaş'taki konağında geçiren Kısakürek, 5-6 yaşlarında dedesinden okumayı öğrendi. Büyükannesi Zafer Hanım'ın da etkisiyle okuma tutkusuyla tanıştı.

Öğretmenlik yılları

Kısakürek, mahalle mektebinde başladığı öğrenimine, Fransız Papaz, Amerikan Koleji ve Rehber-i İttihad okullarında devam etti. İlk mektebi, Heybeliada Numune Mektebi'nde tamamlayan şair, 1916'da Yahya Kemal ve Hamdullah Suphi Tanrıöver'in de öğretmenlik yaptığı Mekteb-i Fünun-u Bahriye-i Şahane'ye (Deniz Harp Okulu) alındı.

Necip Fazıl Kısakürek, öğrencilik yıllarında şiirle ilgilenmeye başlayarak, Nihal isminde haftalık bir dergi çıkardı.

İlk şiirler

Şair Nazım Hikmet Ran ile aynı okulda eğitim gören Necip Fazıl Kısakürek, Lord Byron, Oscar Wilde, Shakespeare gibi Batılı yazarların eserlerini orijinal dilinde okudu.

Kısakürek, 1921'de Ahmet Haşim, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Faruk Nafiz, Ahmed Kudsi gibi dönemin ünlü edebiyatçılarıyla tanıştığı Darülfünun Edebiyat Medresesi Felsefe Bölümü'ne girdi.

İlk şiirleri, Ziya Gökalp'in kurduğu, Yakup Kadri ve arkadaşlarının çıkardığı Yeni Mecmua dergisinde yayınlandı. Maarif Vekaleti'nin 1924'te açtığı sınavı kazanan Necip Fazıl, 20 yaşındayken Milli Eğitim Bakanlığı bursuyla Paris'e gitti.

Kaldırımlar...

Usta şair, 1925'te döndüğü İstanbul'da, ilk şiir kitabı Örümcek Ağı'nı, 1928'de ise Kaldırımlar'ı yayınladı. Kaldırımlar, büyük bir ilgi ve hayranlık topladı.

Abdülhakim Arvasi ile 1934'te tanışan Kısakürek, bu tarihi kendisi için bir milat kabul etti. Bu tarihten sonra Kısakürek'in eserlerinde tasavvufi düşüncenin izleri görülmeye başlandı.

Eserleri sahnelendi

Kısakürek'in 1935'te yazdığı Tohum ile Bir Adam Yaratmak adlı eserleri, İstanbul Şehir Tiyatroları'nda Muhsin Ertuğrul tarafından sahneye konuldu.

İslamcılık ve Türklük vurgusunun ön planda olduğu Tohum, sanat çevrelerinden büyük ilgi görürken, halkın ilgisini çekmedi. 1937 yılında sahnelenen Bir Adam Yaratmak eseri ise büyük ilgi gördü.

Necip Fazıl Kısakürek'in 1936'da Celal Bayar’ın temin ettiği ilanlar yardımıyla çıkardığı ve 16 sayı sürdürdüğü Ağaç Mecmuası, dönemin önde gelen entellektüellerini çatısı altında topladı.

Büyük Doğu dergisi

Yeni bir milli marş yazılması için 1938'de Ulus gazetesinin açtığı yarışmada kendisine yapılan teklifi kabul eden usta şair Kısakürek, yarışmadan vazgeçilmesi şartını öne sürdü. İsteği kabul gören Kısakürek, Büyük Doğu Marşı şiirini yazdı. Şiire verdiği Büyük Doğu adı, daha sonra çıkaracağı derginin de adı oldu.

Necip Fazıl Kısakürek'in 1934'te yaşadığı buhranlı dönemini anlattığı Çile şiiri 1939'da yayınlandı.

Necip Fazıl öldü

Necip Fazıl Kısakürek, Türk Edebiyatı Vakfınca 1980'de Sultanu'ş Şuara (Şairler Sultanı) ve 1982'de ise Yılın Fikir ve Sanat Adamı seçildi. Böylece Necip Fazıl Kısakürek, şair Baki'den sonra, Sultanu'ş Şuara unvanına sahip ikinci şair olarak tarihe geçti.

Erenköy'deki evinde 25 Mayıs 1983'te vefat eden Kısakürek'in cenazesi, Eyüp Sultan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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