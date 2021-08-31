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    Sylvia Plath'ın ölümünden önce yazdığı şiiri: Babacığım

    Amerikalı şair ve yazar Sylvia Plath ölünden altı gün önce babası için kaleme aldığı şiiri Babacığım, şairin babasına olan sevgisini anlatıyor.
    • Haber Merkezi
    • 31.08.2021 - 12:28
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    Sylvia Plath'ın ölümünden önce yazdığı şiiri: Babacığım

    1932 yılında Alman bir baba ve Amerikalı bir anneden, Massachusetts'te doğan Plath ,Boston Üniversitesi, biyoloji bölümünde Profesör olan babası Otto Plath, bal arıları ile ilgili yazdığı kitap ve makaleleriyle ünlü bir bilim insanıydı.

    Otto Plath kendisinden yaşça küçük sayılabilecek master öğrencisiyle evlendi, Sylvia Plath henüz 8 yaşına giremeden, yüksek şeker ve buna bağlı olarak ayağının kesilmesi sonucu ortaya çıkan komplikasyon sebebiyle 1940 yılında öldü.

    Ünlü şair ilk şiirini sekiz yaşındayken yayınladı. Öte yandan şairin babası için yazdığı Babacığım şiiri de yazarın babasına olan duygu ve düşüncelerini net biçimde anlatılıyor.

    Sylvia Plath ın ölümünden önce yazdığı şiiri: Babacığım #1

    İşte o şiir...

    Yok artık bir işe yaradığın yok
    Tam otuz yıl zavallı
    Kanı çekilmiş bir ayak gibi
    İçinde yaşadım senin kara kundura
    Ancak bir soluk, ancak bir Hapşu.

    Babacığım öldürmek zorundayım seni
    Ben zaman bulamadan ölüverdin
    Mermer gibi ağır, bir torba dolusu tanrı
    San Fransisco ayıbalığı gibi kocamandı
    Bir ayak tırnağın, iğrenç anıt,

    Hele o çılgın Atlantik sularındaki kafan
    Güzelim Nauset açıklarında mavi sulara
    Fasulye yeşili akıtırdı.
    Dua ederdim iyileşesin diye.
    Ach, du.

    Alman dilinde, savaş, savaş, savaş
    Silindirinin yerle bir ettiği
    O Polonya kentinde.
    Herkes bilir bu kentin adını.
    Polonyalı dostum

    Bir iki düzine var diyor.
    Bu yüzden nereye ayak bastın,
    Kök saldın, hiç bilemem.
    Hiç konuşamadım ki seninle.
    Dilin yapıştı kaldı damağıma.

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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