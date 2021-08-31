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- Sylvia Plath'ın ölümünden önce yazdığı şiiri: Babacığım
Sylvia Plath'ın ölümünden önce yazdığı şiiri: Babacığım
- Haber Merkezi
- 31.08.2021 - 12:28
1932 yılında Alman bir baba ve Amerikalı bir anneden, Massachusetts'te doğan Plath ,Boston Üniversitesi, biyoloji bölümünde Profesör olan babası Otto Plath, bal arıları ile ilgili yazdığı kitap ve makaleleriyle ünlü bir bilim insanıydı.
Otto Plath kendisinden yaşça küçük sayılabilecek master öğrencisiyle evlendi, Sylvia Plath henüz 8 yaşına giremeden, yüksek şeker ve buna bağlı olarak ayağının kesilmesi sonucu ortaya çıkan komplikasyon sebebiyle 1940 yılında öldü.
Ünlü şair ilk şiirini sekiz yaşındayken yayınladı. Öte yandan şairin babası için yazdığı Babacığım şiiri de yazarın babasına olan duygu ve düşüncelerini net biçimde anlatılıyor.
İşte o şiir...
Yok artık bir işe yaradığın yok
Tam otuz yıl zavallı
Kanı çekilmiş bir ayak gibi
İçinde yaşadım senin kara kundura
Ancak bir soluk, ancak bir Hapşu.
Babacığım öldürmek zorundayım seni
Ben zaman bulamadan ölüverdin
Mermer gibi ağır, bir torba dolusu tanrı
San Fransisco ayıbalığı gibi kocamandı
Bir ayak tırnağın, iğrenç anıt,
Hele o çılgın Atlantik sularındaki kafan
Güzelim Nauset açıklarında mavi sulara
Fasulye yeşili akıtırdı.
Dua ederdim iyileşesin diye.
Ach, du.
Alman dilinde, savaş, savaş, savaş
Silindirinin yerle bir ettiği
O Polonya kentinde.
Herkes bilir bu kentin adını.
Polonyalı dostum
Bir iki düzine var diyor.
Bu yüzden nereye ayak bastın,
Kök saldın, hiç bilemem.
Hiç konuşamadım ki seninle.
Dilin yapıştı kaldı damağıma.
Ergül Tosun
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ergul.tosun@ensonhaber.com