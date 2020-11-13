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    Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat romanı günümüz Türkçesiyle yayınlandı

    Şemsettin Sami’nin, edebiyatımızın temel yapı taşlarından biri olan Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat romanı, orijinal metin ve günümüz Türkçesi raflarda yerini aldı.
    • Haber Merkezi
    • 13.11.2020 - 12:46
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    Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat romanı günümüz Türkçesiyle yayınlandı

    1875’te yayımlanan Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat, Türk edebiyatının ilk romanlarından biri olmasının yanında, sonraki yüzyıllarda edebiyatımızın odağında olacak olan kimi temel meselelerin de ilk defa işlendiği önemli kaynaklardan biridir.

    DÖNEMİN SOSYAL YAPISI VE İSTANBUL

    Şemsettin Sami’nin, Osmanlı toplumunda özellikle kadın-erkek ilişkilerinin kapalılığını ve bunun getirdiği sorunları işaret ettiği romanı, aynı zamanda o dönem İstanbul’unun sokak ve ev hayatına dair, Türk ailelerinin yaşamına dair de önemli veriler içeriyor.

    Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat romanı günümüz Türkçesiyle yayınlandı #1

    "AŞKSIZ İNSAN BULUNMAZ"

    "Aşk işitirler ama aşk denilen şeyin o anda hissettikleri hal olduğunu bilmezler, işte tabiat bütün insanlara aşkı eşitçe dağıtıp hiç kimseyi mahrum bırakmamıştır. Akılsız, ilimsiz, huy yumuşaklığından uzak, faziletsiz, sabırsız, merhametsiz, utanmaz insan bulunur. Lakin aşksız insan bulunmaz."

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