Taht Oyunları'nın yazarı George R.R. Martin: Yeni kitabım çok farklı olacak

Taht Oyunları kitaplarının yazarı George R.R. Martin, merakla beklenen yeni kitabı hakkında konuştu. George R.R. Martin: Yeni kitabım diziden çok farklı olacak" dedi.

Game of Thrones'un (Taht Oyunları) yazarı George R.R. Martin, henüz yazım aşamasında olduğu merakla beklenen yeni kitabı hakkında açıklamalar yaptı. Yeni kitabının diziden oldukça farklı olacağını belirten Martin, kitap bittiğinde bazı tartışmalara yol açabileceğini vurguladı.

Game of Thrones (Taht Oyunları) evreninin yaratıcısı ünlü yazar ve senarist George R. R. Martin, sekiz sezon boyunca dünyanın pek çok farklı yerinde izleyicileri ekranlara kilitleyen dizinin, sondan bir önceki kitabı Kış Rüzgarları’nı yazmaya başladığını ve kitabın dizideki işleyişten çok farklı olacağını ve büyük değişimlerin ortaya çıkacağını duyurdu.

"Yeni şeyler düşünüyorum"

Martin, yeni blog yazısında evinin bahçesinde bir süredir çalıştığını belirterek, "Her şey büyüyor ve değişiyor, tıpkı biz bahçıvanlar da olduğu gibi. Bazen işler ters gidiyor, değişiyor ya da aklıma yeni fikirler geliyor" dedi.





"Bazen yeniden yazarım"

Martin, "Yazarım, bazen yeniden yazarım, yeniden yapılandırırım ve her şeyi parçalara ayırır ve yeniden yazarım. Bu süreçte beni hiçbir yere götürmeyen kapılardan geçerim ve aynı zamanda mucizelere açılan kapılardan"

Yeni kitabının diziden oldukça farklı olacağını belirten Martin, işlediği konuların daha önceki olaylarla ilişkili olmadığını belirtti. Farklı konuları ele aldığını ifade eden yazar konuya ilişkin şunlara da değindi.





"Bazı şeyleri bu kitapta göreceksiniz"

Yazar; "Son zamanlarda bahçeyle uğraşmamın beni televizyon dizilerinden epey uzaklaştırdığını fark ettim. Evet, Game of Thrones'da gördüğünüz bazı şeyleri bu kitapta da göreceksiniz ama geri kalanı bambaşka olacak.”