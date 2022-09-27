Tapınakçıları tarihten günümüze anlatan kitap: Kim Bu Tapınakçılar

Tapınakçıları tarihten günümüze anlatan kitap: Kim Bu Tapınakçılar

Türker Akıncı Kim Bu Tapınakçılar? adlı yeni kitabında yalnızca Tapınakçılar’ın tarihten günümüze gelişimini değil Türkiye’deki tapınakçı ve mason yapılanmasını da anlatıyor.

Tarihin en gizemli topluluklarından biri olarak kabul edilen ve hakkında çok fazla komplo teorisi üretilen Tapınakçılar ya da Tapınak Şövalyeleri ile ilgili titizlikle araştırılmış en güncel kitap...

Kutsal toprakların ve Hz. Süleyman Tapınağı’nın korunması gibi sözde ulvi amaçlara büyük servetler feda edip Haçlı orduları kurarak önce Selçuklular, ardından Selahattin Eyyubi tarafından bozguna uğratılan Avrupa soyluları, bütün bu çabaların Tapınak Şövalyeleri eliyle boşa çıkarıldığını ve kendi amaçları için kullanıldığını çok erken dönemlerde fark etmişlerdi.

Ancak çıkar ilişkileri, Kilise’nin etkisi ve halkın bu tarikata verdiği destek gibi sebepler kesin bir önlem almayı engellemiş, Haçlılar kutsal topraklardaki varlıklarını teker teker kaybetmeye başlamış ve Kudüs, yeniden Müslümanların eline geçmişti.

Sayfa: 192

"Dünyaya egemen olma"

Günümüzde ise Mesih’in gelişiyle birlikte "dünyaya egemen olma” hesapları yapan Yahudi önde gelenleri de Hz. Süleyman Tapınağı’yla oldukça ilgililerdir. Aynı beklenti, tapınağı felsefelerinin merkezine yerleştiren Masonlar için de geçerlidir.

Açıklığa kavuşan gerçekler

Etkileri Batı uygarlığının DNA’sında hâlâ varlığını sürdüren bu arkaik yapının analizi ve şifrelerinin çözümünü bu kitapta tüm açıklığıyla bulacaksınız.