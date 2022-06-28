Tarih okuması: Kazım Karabekir- Paşaların Kavgası ve İstiklal Harbimizin Esasları kitabı

Kazım Karabekir'in bizzat keleminden çıkan Kazım Karabekir-Paşaların Kavgası kitabı, önemli kaynak özelliği taşıyor. Bunun yanında İstiklal Harbimizin Esasları kitabı da aynı öneme sahip ederdir.

Elinizdeki bu kitapta Türk yakın tarihinin en çapraşık dönemi, Karabekir Paşa’nın kalemiyle ele alınıyor.

Resmi tarihe yer yer ters düşen bu hatıralar yakın tarihimizin iyi anlaşılması için büyük kazançtır.

Tarihin hafızası hiçbir zaman unutkanlıkları bağışlamamıştır. Bu kitabı okuyup bitirdiğiniz zaman yakın tarih tablosunun son çizgisinin çizilmiş olduğunu göreceksiniz.

"Paşaların Kavgası"

Edebiyat dışında yeni okumalar yapmak isteyen kitapseverlerin mutlaka okuması gereken iki kitaptan bahsedeceğim size.

Milli kurtuluş mücadelesinin önemli isimlerinden olan Doğu cephesinin komutanı ve aynı zamanda Mustafa Kemal Atatürk'ün en yakın silah arkadaşlarından olan Kazım Karabekir'in kaleminden çıkann anılarından oluşan iki değerli kitap Truva Yayınları etiketiyle ve yepyeni baskısıyla okurlarla buluştu.

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Sayfa: 320

Tarihi yeniden yaşamak

Bu kitaplarla tarihi yeniden yaşayacak, olaylara bambaşka bir gözle bakacaksınız. Tarih bilgisi olmadan hiçbir şeyin öğrenilmeyeceğini düşündüğümüzde elimizdeki kitapların değeri daha da iyi anlaşılıyor.

Kolay okunabilen, edebi tatta yazılan kitapları okumanızı şiddetle tavsiye ediyoruz.

"İstiklal Harbimizin Esasları"

Kazım Karabekir Paşa’nın ‘İstiklal Harbimizin Esasları’ isimli eser hakkında şıu bilgileri verebiliriz...

1933 yılında, bir gazetede İstiklal Harbi öncülerini hedef alan ve milli mücadele tarihini okuyucuya yanlış anlatan yayınlar üzerine Paşa, hakikatları ortaya koymak için gazeteye bazı belgeler göndermişti.

Bunlardan bir kısmı yayınlandı. Daha sonra bazı nedenlerle bu yayın durdurularak yalan yanlış yayınlar neşredilmeye devam edildi.

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Sayfa: 416

Yakılan kitap...

Bunun üzerine Paşa, İstiklal Harbi’nin Esaslarını konu alan bu özet kitabı hazırlayarak matbaaya verdi.

Akabinde matbaa polis tarafından basılarak, basılmış olan 3 bin adet kitap formaları toplatıldı ve kireç ocaklarında yakıldı. İşte şu an elinizde tuttuğunuz bu eser, Paşa’nın yakılan kitabıdır.

Paşaların Hesaplaşması

Kazım Karabekir Paşa diyor ki, "İstiklal Savaşı’nı yapmak fikrini ilk önce ortaya koyan bendim. Bunun siyasi ve askeri planlarını yapan da bendim. İlk önce, 29.11.1918 tarihinde İstanbul Zeyrek’te, Süleymaniye Camisi’ne bakan ağabeyimin evinin bahçesinde, bu meseleyi İsmet Bey’e (İnönü) açtım ve uzun uzun tartıştık. Birlikte Osmanlı Kabinesi’ne girmek düşüncesinde olan Mustafa Kemal Paşa’ya da (Atatürk) 11.01.1919 tarihinde, doğuya hareketim sırasında, Şişli’deki evinde İstiklal Savaşı yapmak gereğini ve planımı bildirerek Anadolu’ya gelmesini teklif ettim. Onunla da uzun tartışmalar yaptık."





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Sayfa: 304

Gün yüzüne çıkan gerçekler

Bu önemli konular henüz yayınlanmadı... Belgeleri ile birlikte ilk defa bütün bu gerçekler bu kitapla gün yüzüne çıkıyor.